Мощные взрывы в Киеве прогремели около 10:30. Как сообщили в КГВА, работали системы ПВО.

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Что известно о последствиях ракетной атаки

Враг утром 25 марта нанес ракетный удар по Украине. Под прицелом оккупантов оказался Киев. У КГВА в 10:42 сообщили, что в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Сначала в КГВА сообщили, что разрушения зафиксировали в жилом доме, но впоследствии стало известно, что это нежилое здание.

Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место,

– заявил начальник КГВА Сергей Попко.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко добавил, что вызовы экстренных служб также есть и в других районах. В общем, последствия ракетной атаки зафиксировали в 4 районах:

Печерский район – повреждено нежилое трехэтажное здание, возгорания не зафиксировано;

Соломенский район – поврежден многоэтажный дом поврежден многоэтажный дом;

Днепровский район – зафиксировано падение обломков;

Голосеевский район – обломки упали в лесополосе.

Стало известно о пострадавшей

После отбоя воздушной тревоги Кличко сообщил, что в Печерском районе Киева обломки упали на трехэтажное нежилое здание – там есть разрушения. Также стало известно о пострадавшей.

В Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте. Сейчас обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте,

– сообщил Кличко.

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