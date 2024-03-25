Мощные взрывы в Киеве прогремели около 10:30. Как сообщили в КГВА, работали системы ПВО.
К теме В ряде областей воздушная тревога: Воздушные Силы предупредили о ракете
Что известно о последствиях ракетной атаки
Враг утром 25 марта нанес ракетный удар по Украине. Под прицелом оккупантов оказался Киев. У КГВА в 10:42 сообщили, что в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Сначала в КГВА сообщили, что разрушения зафиксировали в жилом доме, но впоследствии стало известно, что это нежилое здание.
Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место,
– заявил начальник КГВА Сергей Попко.
В то же время мэр столицы Виталий Кличко добавил, что вызовы экстренных служб также есть и в других районах. В общем, последствия ракетной атаки зафиксировали в 4 районах:
- Печерский район – повреждено нежилое трехэтажное здание, возгорания не зафиксировано;
- Соломенский район – поврежден многоэтажный дом поврежден многоэтажный дом;
- Днепровский район – зафиксировано падение обломков;
- Голосеевский район – обломки упали в лесополосе.
Стало известно о пострадавшей
После отбоя воздушной тревоги Кличко сообщил, что в Печерском районе Киева обломки упали на трехэтажное нежилое здание – там есть разрушения. Также стало известно о пострадавшей.
В Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте. Сейчас обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте,
– сообщил Кличко.
Ночью оккупанты атаковали Юг Украины
- В ночь на 25 марта враг не оставлял террора и атаковал Юг. Так, россияне запустили 9 дронов-камикадзе типа "Шахед", которые прицельно атаковали Одесскую и Николаевскую области.
- Силы ПВО дали отпор врагу и сбили 8 из 9 БПЛА типа "Шахед". Все дроны-камикадзе были уничтожены на Юге.
- К сожалению, в результате атаки есть разрушения. В частности, в Николаевской области обломки сбитого дрона упали на территорию частного сектора и вызвали возгорание жилого дома и двух легковых автомобилей. Пожар был оперативно ликвидирован. Ранения получили 11 человек.
- Как отметили в ОК "Юг", россияне стремились нанести удары именно по энергетическим объектам на Юге. В частности, есть повреждения такой инфраструктуры в Одесской области.