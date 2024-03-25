Об этом сообщили журналисты 24 Канала. Информацию также подтвердили местные власти.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что уже известно о взрывах в Киеве

В 10:27 Воздушные силы написали, что угроза применения баллистического вооружения с Юга. Далее отметили, что ракета на Киев. Объявлена воздушная тревога.

Уже в 10:28 в столице прогремели взрывы. Это подтвердил мэр города. Виталий Кличко призвал срочно пройти в укрытие. Также отреагировали в КГВА.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– подчеркнул Сергей Попко.

Уже в 10:41 начальник КГВА сообщил, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Оперативные службы направляются на место. Данные уточняются.

Через несколько минут Кличко написал: "Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места".

Обратите внимание! По состоянию на 10:50 воздушная тревога продолжается. Поэтому не подвергайте опасности себя и близких. До отбоя тревоги находитесь в укрытии.

Ночью оккупанты атаковали Юг