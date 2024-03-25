Вражеским ударом было повреждено оборудование. Вследствие этого энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления электроэнергии.

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Одессе и Одесской области введены графики отключений света

Ночью российские беспилотники ударили по двум подстанциям в южном регионе. В связи с поражением оборудования, вследствие атаки оккупантов, в Одессе и области энергетики вынуждены продлить время введения ограничений потребления электроэнергии.

Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которое может вызвать дополнительные технологические повреждения,

– заявили в Укрэнерго.