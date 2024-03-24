Из-за российских обстрелов, ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии. Об этом сказал гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Если говорить о группе ДТЭК, то потеряно 50% генерационных объектов. Сколько надо времени и денег на восстановление – будем выяснять еще несколько дней. Точно могу сказать, что этот процесс займет не день, не неделю и не месяц,

– пояснил Коваленко.

Сейчас во всех областях и городах Украины возобновили электроснабжение, однако самая сложная ситуация остается в Харькове. По словам Сергея Коваленко, именно этот город больше всего пострадал от обстрелов в контексте энергосистемы.

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