21 марта россияне "разгоняли" сообщение о том, что ВСУ якобы планируют нанести удар по ДнепроГЭС. Очевидно, так они хотели снять с себя ответственность за экологическую катастрофу, которой, к счастью, не случилось.

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Как враг цинично анонсировал удар по Днепровской ГЭС

21 марта некий Даниил Безсонов, которого россияне сделали "первым заместителем министра информации" в так называемой "днр" опубликовал сообщение, в котором заявил, что Украина якобы "готовится взорвать плотину ДнепроГЭС".

Для убедительности он заявил, что эту информацию ему якобы передал житель Запорожской области.

За сутки это сообщение разлетелось в десятках других пропагандистских телеграм-каналов, которые имеют сотни тысяч или даже миллионы читателей.

Очевидно, враг рассчитывал на подрыв дамбы и таким образом хотел убедить западный мир в том, что в катастрофе виновата Украина. Однако подрыва дамбы не произошло.

Россияне переобулись: теперь удар по ДнепроГЭС – их "победа"

Врагу не удалось вызвать новую экологическую катастрофу. Поэтому он быстренько "переобулся". После атаки россияне взяли ответственность на себя, радостно отчитываясь о повреждении на ДнепроГЭС и отмечая, как она важна для энергосистемы Украины.

Враг подает атаку на гидроэлектростанцию как "месть за Белгород". Некоторые, более умные пропагандисты, подчистили "предупреждение" Безсонова. Однако у большинства каналов до сих пор есть то сообщение. Они даже не заморачиваются относительно того, что они противоречат сами себе.

К примеру:

(изображение 1 – до обстрела, 2 – после. Чтобы сравнить, перетащите ползунок)

Или вот еще один "шедевр" потока мыслей на канале, который тоже не удалил предупреждение Безсонова:

Стоит отметить, что похожая ситуация была с подрывом Каховской ГЭС. О том, что россияне готовят подрыв дамбы, было известно задолго до этого.

Когда случилась трагедия, сначала пропагандисты публиковали радостные сообщения о том, что "командование дало приказ смыть нацистов", или что вообще ничего не случилось и это все фейк. Однако потом быстро изменили риторику и начали обвинять в этом Украину.

