21 березня росіяни "розганяли" повідомлення про те, що ЗСУ нібито планують завдати удару по ДніпроГЕС. Вочевидь, так вони хотіли зняти з себе відповідальність за екологічну катастрофу, якої, на щастя, не трапилось.

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Як ворог цинічно анонсував удар по Дніпровській ГЕС

21 березня такий собі Даніїл Безсонов, якого росіяни зробили "першим заступником міністра інформації" у так званій "днр" опублікував повідомлення, в якому заявив, що Україна нібито "готується підірвати греблю ДніпроГЕС".

Для переконливості він заявив, що цю інформацію йому буцімто передав житель Запорізької області.

За добу це повідомлення розлетілося десятками інших пропагандистських телеграм-каналів, які мають сотні тисяч або навіть мільйони читачів.

Вочевидь, ворог розраховував на підрив дамби й таким чином хотів переконати західний світ в тому, що в катастрофі винна Україна. Однак підриву дамби не відбулось.

Росіяни перевзулись: тепер удар по ДніпроГЕС – їхня "перемога"

Ворогу не вдалось спричинити нову екологічну катастрофу. Тому він швиденько "перевзувся". Після атаки росіяни взяли відповідальність на себе, радісно звітуючи про пошкодження на ДніпроГЕС і зазначаючи, як вона важлива для енергосистеми України.

Ворог подає атаку на гідроелектростанцію як "помсту за Бєлгород". Деякі, розумніші пропагандисти, підчистили "попередження" Безсонова. Однак у більшості каналів досі є те повідомлення. Вони навіть не заморочуються щодо того, що вони суперечать самі собі.

До прикладу:

(зображення 1 – до обстрілу, 2 – після. Щоб порівняти, перетягніть повзунок)

Або ось ще один "шедевр" потоку думок на каналі, який теж не видалив попередження Безсонова:

Варто зазначити, що схожа ситуація була з підривом Каховської ГЕС. Про те, що росіяни готують підрив дамби, було відомо задовго до цього.

Коли трапилась трагедія, спершу пропагандисти публікували радісні повідомлення про те, що "командування дало наказ змити нацистів", або що взагалі нічого не трапилось і це все фейк. Однак потім швидко змінили риторику і почали звинувачувати в цьому Україну.

