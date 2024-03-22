Окупанти прицільно атакували енергосистему України, через що виникли перебої зі світлом. Які наслідки ворожої терористичної атаки та чим бив ворог – повідомляє 24 Канал.

Важливо Найбільша гідроелектростанція України у критичному стані: Дніпровська ГЕС на карті

Нічна атака почалася з "Шахедів"

Ворог почав атакувати пізно ввечері 21 березня, запустивши десятки "Шахедів". О 22:40 Повітряні сили попередили, що зафіксували рух "Шахедів" на Херсонщині. Спочатку тривогу оголосили лише на Півдні, однак вона продовжувала ширитися країною.

Безпілотники атакували майже всю Україну. "Шахеди" фіксували у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Львівській областях.

Там працювали системи та засоби ППО. Поки українські захисники відбивали атаку "Шахедів", ворог здійснив пуски ракет різних типів.

До слова, усього окупанти запустили 63 дрони-камікадзе типу "Шахед".

Росія запустила майже 90 ракет

Ворожі безпілотники продовжували атакувати, коли Росія здійснила пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників. Як на ранок повідомили у Повітряних силах, усього окупанти запустили 88 ракет різних типів:

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська область й тимчасово окупований Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п'яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська область);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К – Тамбовська область);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – тимчасово окуповані території Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська та Курська області.).

Як відпрацювала ППО

Сили та засоби ППО працювали протягом кількох годин, відбиваючи атаку. Загалом, українським захисникам вдалося збити 92 повітряні цілі з усіх 151 запущеної ворогом. Так, ППО ліквідувала:

55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Росіяни завдали ракетних ударів по найбільшій ГЕС України

Під час масованої атаки 22 березня окупанти завдали удару по найбільшій гідроелектростанції України – Дніпровській, яка розташована у Запорізькій області. Як повідомили в Укргідроенерго, Росія вдарила по гідроспорудах та греблі. Унаслідок атаки виникла пожежа.

На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів,

– мовиться в офіційній заяві Укргідроенерго.

Варто наголосити, що загрози прориву немає – ситуація на Дніпровській ГЕС наразі контрольована. Нині всі відповідні спецслужби продовжують працювати й усувають наслідки обстрілу. Рух через ДніпроГЕС тимчасово зупинено.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що під ударом опинився тролейбус, який їхав через греблю.

"Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи. Коли зараз росіяни пишаються собою та намагаються протиставити свій тероризм ударам по Бєлгороду – ось він справжній тероризм", – наголосив Андрющенко.

Ворог намагався зруйнувати енергосистему

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ракетні обстріли 22 березня – наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час.

Мета – не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях,

– розповів Галущенко про наслідки атаки.

Окрім того, через обстріл також знеструмлено Запорізьку АЕС. В Енергоатомі наголосили, що нині ЗАЕС на межі блекауту.

У різних регіонах України вже виникли перебої з електроенергією. Так, у 8 областях вже запровадили аварійні відключення, зокрема у:

Вінницькій,

Івано-Франківській,

Львівській,

Хмельницькій,

Запорізькій,

Одеській,

Дніпропетровській,

Харківській областях.

Аварійні відключення запровадили через пошкодження десятків об'єктів енергетичної інфраструктури. Як повідомили в Укренерго, для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.

Наймасштабніша атака на Запоріжжя

В Запорізькій ОВА заявили, що атака 22 березня стала наймасштабнішою за весь час повномасштабної війни. Іван Федоров повідомив, що окупанти завдали 20 ракетних ударів по місту та області.

За попередньою інформацією, є зруйновані приватні будинки та десятки пошкоджених багатоповерхівок. Федоров повідомив, що найбільших руйнувань зазнали 2 локації:

7 приватних будинків зруйновано та десятки пошкоджено внаслідок двох ракетних ударів по приватному сектору.

2 під'їзди та десятки квартир пошкоджено від ракетного удару поблизу багатоповерхівки.

Наслідки масованої атаки по Запоріжжю / Фото Іван Федоров

Станом на 11:30 відомо про 1 загиблу людину та 14 поранених. Окрім того, 2 людини вважаються безвісти зниклими.

У Запоріжжі рятувальники розбивають завали: дивіться відео

Наслідки ракетних обстрілів в інших областях

Харківська область

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Внаслідок цього Харків фактично опинився без електропостачання. Також через атаку не працювали гарячі лінії 101 та 102. Повідомлення не приймали протягом кількох годин. Наразі гарячі лінії відновили роботу.

Також виникли проблеми з водопостачанням через знеструмлення насосних підстанцій у Харкові. В ДСНС повідомили, що за потреби можна звертатися до "Пунктів незламності".

Через обстріли у Харкові не працюють світлофори, тому водіїв закликають бути обачними на дорогах.

У Харкові відомо про одного постраждалого – 43-річного чоловіка, який є працівником одного з енергооб'єктів.

Рятувальники Харківщини ліквідовують пожежі на енергооб'єктах / Фото ДСНС

Львівська область

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час атаки ворожий безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Там спалахнула пожежа, яку ліквідовують рятувальники. Також сталося загоряння у лісовому масиві у Золочівському районі.

Про жертв та постраждалих інформація не надходила.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області внаслідок атаки пошкоджені енергетичні об'єкти в кількох районах. Від вибухової хвилі також вибиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням.

Окрім того, внаслідок атаки під землею опинилися понад 1000 шахтарів. Станом на зараз їх вже евакуювали.

Наслідки російської атаки в Дніпропетровській області / Фото Сергій Лисак

Івано-Франківська область

Івано-Франківську область ворог атакував ракетами та "Шахедами". На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, спалахнула масштабна пожежа, яку наразі ліквідували.

Як повідомили в ОВА, унаслідок влучань постраждали двоє людей, одного з них госпіталізовано. Іншому – надано медичну допомогу на місці.

Рятувальники Івано-Франківщини ліквідували пожежа / Фото ДСНС

Хмельницька область

Під ворожою атакою опинилася Хмельницька область. Там також пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Станом на 12:00 відомо про 5 поранених та 2 загиблих. Також з-під завалів вдалося врятувати 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном.

Рятувальники врятували з-під завалів дівчину: дивіться відео

Вінницька область

У Вінницькій ОВА повідомили, що регіон опинився під атакою "Шахедів" та ракет. Як наслідок – є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

Тернопільська область

У Тернопільській області внаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження 25 приватних домогосподарств. Відповідні служби та комісії працюють на місцях та фіксують пошкодження.

Є пошкодження ще в 3 областях

У Миколаївській та Одеській областях внаслідок нічної атаки є також пошкодження енергетичної інфраструктури. У Кіровоградській області також пошкоджено господарчі будівлі та критичну інфраструктуру.

Зеленський відреагував на атаку

Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку. Він наголосив, що Росія вкотре продемонструвала, що воює з цивільним населенням та енергетикою. Саме тому президент України закликав партнерів посилити ППО.

У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "Шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдів з Москви,

– наголосив Зеленський.

Він також висловив співчуття усім, чиї рідні та близькі загинули внаслідок ракетної атаки.