Українські захисники збили понад 90 ворожих цілей. Деталі розповіли у Повітряних силах, передає 24 Канал.
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Чим саме атакував ворог і скільки цілей вдалося збити
У ніч на 22 березня ворог завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього окупанти застосували 151 засіб повітряного нападу. Зокрема:
- 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ);
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Бєлгородська область, Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (з 5 бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська область);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (з десяти МіГ-31К – Тамбовська область);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська області).
До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59,
– повідомили в Повітряних силах.
ППО збила 92 повітряні цілі / Інфографіка Повітряних сил