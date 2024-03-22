Украинские защитники сбили более 90 вражеских целей. Детали рассказали в Воздушных силах, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Чем именно атаковал враг и сколько целей удалось сбить

В ночь на 22 марта враг нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего оккупанты применили 151 средство воздушного нападения. В частности:

63 ударные БПЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск);

12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область, Крым);

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (с 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);

5 крылатых ракет Х-22 (с 5 бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская область);

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (с десяти МиГ-31К – Тамбовская область);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (с двух Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорожской области);

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская области).

К отражению ракетно-авиационного удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 92 воздушные цели: 55 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131"; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59,

– сообщили в Воздушных силах.

ПВО сбила 92 воздушные цели / Инфографика Воздушных сил