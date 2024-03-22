Как ранее заявил министр энергетики, атака 22 марта стала одной из самых массированных, ведь враг пытался уничтожить энергетическую инфраструктуру. Так, Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута, в Днепропетровской области уже происходят экстренные отключения света.

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Зеленский отреагировал на террористическую атаку врага

Владимир Зеленский сообщил, что 22 марта Россия запустила почти 90 ракет различных типов и более 60 "Шахедов". Враг прицельно бил по энергетической инфраструктуре.

Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей,

– подчеркнул президент.

Он также выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время массированной атаки 22 марта.

Редакция 24 Канала присоединяется и также выражает искренние соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате российской атаки.

Зеленский сообщил, что во всех городах, пострадавших от атаки, уже работают необходимые службы – спасатели, энергетики, областная и местная власть, полицейские, коммунальные предприятия помогают людям.

"Никто не останется без помощи. Продолжается восстановление поставок электричества. Харьков и область, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Хмельницкий и область, Винниччина, Франковщина – везде, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", – добавил Зеленский.

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В то же время президент призвал партнеров не медлить с помощью, ведь у врага нет задержек. Зеленский отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы защитить гражданское население от российских ракет и дронов-камикадзе.

У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "Шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из Москвы,

– подчеркнул Зеленский.

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