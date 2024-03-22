Об этом сообщил глава Запорожской ОВА. Иван Федоров отметил, что информация уточняется, пишет 24 Канал.
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Что уже известно об ударах по Запорожью
Председатель ОВА сообщил о взрыве в Запорожье в 04:09, в 5 утра. А уже в 05:20 написал, что оккупанты нанесли аж 8 ракетных ударов по городу.
Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем,
– написал Иван Федоров.
В 06:12 Анатолий Куртев отметил, что враг уже более часа атакует Запорожье. По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены.
К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется. Россияне – нелюди, которые обязательно должны ответить за все военные преступления,
– подчеркнул Куртев.
В 06:30 Федоров сообщил, что оккупанты нанесли, что оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью.
Предварительно, 7 домов разрушено, 35 – повреждены,
– написал чиновник.
Добавил, что есть раненые. Количество пострадавших уточняется.
Последствия обстрела Запорожья / Фото из телеграмма Федорова
Россия обстреливает Харьков: коротко главное
- Харьков также находится под вражеским обстрелом. В 04:46 Терехов сообщил, что в городе прогремело около 15 взрывов.
- В Харькове есть проблемы со светом. Агрессор целится по энергетической структуре.
- Вспыхнули пожары на местах некоторых прилетов.