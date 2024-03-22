Об этом сообщил глава Запорожской ОВА. Иван Федоров отметил, что информация уточняется, пишет 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что уже известно об ударах по Запорожью

Председатель ОВА сообщил о взрыве в Запорожье в 04:09, в 5 утра. А уже в 05:20 написал, что оккупанты нанесли аж 8 ракетных ударов по городу.

Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем,

– написал Иван Федоров.

В 06:12 Анатолий Куртев отметил, что враг уже более часа атакует Запорожье. По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены.

К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется. Россияне – нелюди, которые обязательно должны ответить за все военные преступления,

– подчеркнул Куртев.

В 06:30 Федоров сообщил, что оккупанты нанесли, что оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью.

Предварительно, 7 домов разрушено, 35 – повреждены,

– написал чиновник.

Добавил, что есть раненые. Количество пострадавших уточняется.

Последствия обстрела Запорожья / Фото из телеграмма Федорова

Обратите внимание! Оккупанты атакуют Украину "Кинжалами" и крылатыми ракетами с Ту-95МС. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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