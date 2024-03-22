В обоих городах раздаются взрывы. Людей призывают не распространять никакой информации.
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Взрывы в Кривом Роге и Днепре
О взрывах в Кривом Роге сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет,
– написал он.
Также жители Днепра писали о взрывах в городе, которые повторялись.
Крылатые ракеты и "Кинжалы"
По состоянию на 06:01 в Воздушных Силах сообщили, что новая группа крылатых ракет следует с юга в направлении Днепра. Уже через минуту стало известно о запуске аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" по городу.
Массированная атака 22 марта: что известно
- Россия ночью 22 марта совершила вылет 13 Ту-95МС с двух аэродромов: "Оленья" и "Энгельс". Воздушные Силы предупредили, что ракеты залетят в наше воздушное пространство ориентировочно в 5 часов утра.
- Враг привлек к атаке не только крылатые ракеты. Взлетели также МиГ-31К, запуская "Кинжалы". Они несколько раз совершали посадку, а затем снова вылетали.
- Взрывы раздавались в Харькове, Кривом Роге, Днепре, Киеве. В Запорожье есть разрушения и пострадавшие.