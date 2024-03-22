В обох містах лунають вибухи. Людей закликають не поширювати жодну інформацію.

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Вибухи у Кривому Розі та Дніпрі

Про вибухи у Кривому Розі повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет,
– написав він.

Також мешканці Дніпра писали про вибухи у місті, які повторювались.

Крилаті ракети та "Кинджали"

Станом на 06:01 у Повітряних Силах повідомили, що нова група крилатих ракет прямує з півдня у напрямку Дніпра. Вже через хвилину стало відомо про запуск аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" по місту.

Масована атака 22 березня: що відомо

  • Росія вночі 22 березня здійснила виліт 13 Ту-95МС з двох аеродромів: "Оленья" та "Енгельс". Повітряні Сили попередили, що ракети залетять у наш повітряний простір орієнтовно о 5 годині ранку.
  • Ворог залучив до атаки не лише крилаті ракети. Злетіли також МіГ-31К, запускаючи "Кинджали". Вони кілька разів здійснювали посадку, а потім знову вилітали.
  • Вибухи лунали у Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, Києві. У Запоріжжі є руйнування та постраждалі.