Відомо, що після ударів у місті зникло світло. Мер Харкова повідомив, що ціль ворога – енергетична інфраструктура.

Дивіться також Тривога в Україні, крилаті ракети в повітряному просторі: ППО відбиває атаку

У Харкові вибухи

Тривога у місті та області пролунала о 03:53. Відтоді станом на 04:49 було чутно близько 15 вибухів.

Є пожежі на місцях деяких "прильотів",
– написав Терехова.

Він закликав усіх бути обережними, адже ворог продовжує обстріли.

Місто без світла

Підтвердив влучання в обʼєкти критичної інфраструктури також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють", – написав Синєгубов.

Масована атака 22 березня: що відомо

  • Вже другу ніч поспіль Росія атакує, запустивши крилаті ракети з Ту-95МС. 22 березня про загрозу стало відомо о 03:34 від Повітряних Сил.
  • Україна була готова до масованої атаки, адже зафіксували виліт 13 бомбардувальників Ту-95МС з двох аеродромів: "Оленья" в Мурманській області Росії та "Енгельс" у Саратовській області.
  • Через певний час повідомили про зліт кількох МіГ-31К. Вони запустили Кинджали.