Відомо, що після ударів у місті зникло світло. Мер Харкова повідомив, що ціль ворога – енергетична інфраструктура.
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У Харкові вибухи
Тривога у місті та області пролунала о 03:53. Відтоді станом на 04:49 було чутно близько 15 вибухів.
Є пожежі на місцях деяких "прильотів",
– написав Терехова.
Він закликав усіх бути обережними, адже ворог продовжує обстріли.
Місто без світла
Підтвердив влучання в обʼєкти критичної інфраструктури також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють", – написав Синєгубов.
Масована атака 22 березня: що відомо
- Вже другу ніч поспіль Росія атакує, запустивши крилаті ракети з Ту-95МС. 22 березня про загрозу стало відомо о 03:34 від Повітряних Сил.
- Україна була готова до масованої атаки, адже зафіксували виліт 13 бомбардувальників Ту-95МС з двох аеродромів: "Оленья" в Мурманській області Росії та "Енгельс" у Саратовській області.
- Через певний час повідомили про зліт кількох МіГ-31К. Вони запустили Кинджали.