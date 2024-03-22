За інформацією моніторингових каналів, Ту-95МС вилетіли у значній кількості – 13 з двох аеродромів, "Оленья" в Мурманській області Росії та "Енгельс" у Саратовській області. Отже, ракетний удар може бути масованим.
Докладніше про це Увага, небезпека: з російських Ту-95МС відбувся пуск крилатих ракет
Повітряна тривога та ракетний удар 22 березня: що відомо
8 ракетних ударів ворог завдав по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо, – ОВА.
За останні кілька хвилин ПС повідомили про ракету Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро, ракету на Черкащині напрямком на Умань, ракети на межі Чернігівської та Полтавської областей у напрямку на Київ та ракети на Кривий Ріг.
Плюс зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Монітори пишуть, на Запоріжжя дуже багато всього – балістика, з Ту-95, з Ту-22, "Кинджали". Дніпро також під загрозою.
У деяких районах Запоріжжя зникло світло, так само у Харкові, де ще й проблеми з водопостачанням.
Ракети летіли на Кривий Ріг, там лунали вибухи, і знову на Кременчук, і ще балістика на Запоріжжя – ПС пишуть про Х-22, там теж чутно вибухи.
Так само є Х-22 у Донецькій області, напрямок на захід. І знову на Сумщині фіксують ракети, також крилата ракета у Кіровоградській області у напрямку Черкас.
Не забуваймо, що не всі "Шахеди" збили, небезпека є практично в усіх областях!
Ракета на Харківщині, на Кременчук та на Павлоград, пишуть Повітряні сили. Цілей багато.
Водночас Харків атакували балістикою, фіксували близько 15 вибухів. "У місті проблеми зі світлом – ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів", – повідомив мер.
Повітряна тривога триває в усій Україні.
Перші ракети залетіли – через Сумщину, також у бік Кривого Рогу. Плюс зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, можуть бути ще вильоти "Кинджалів".
Моніторингові канали повідомили про зліт додатково чотирьох Ту-22м3 з аеродрому "Моздок" у Північній Осетії в Росії. Ці літаки можуть застосувати особливо небезпечні ракети Х-22.
Утім, від них загрозу поки не фіксують. А от Ту-95, ймовірно, здійснили пуски всім складом – їх нарахували, нагадаємо, 13.
Повітряні сили повідомили про пуск крилатих ракет із Ту-95 з регіону Каспійського моря. перед тим моніторингові канали вже пили, що ці літаки рушили до пускових рубежів.
Звернімо увагу, що цієї ж ночі відбувалася масштабна атака на Україну зі застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".
- Монітори нарахували понад три десятки БпЛА, які рухалися в нашому небі.
- Про особливу небезпеку повідомляли в Одесі та області, а також на Львівщині та інших західних областях.
- Повітряна тривога охопила майже всі регіони за рідкісними винятками – ще до інформації про загрозу пусків крилатих ракет.
Окрім того, близько 4 ранку з півдня ворог застосував балістичне озброєння по Запорізькій області. В ОВА одразу ж написали про вибух у Запоріжжі, без подробиць. Балістикою ближче до 5 ранку обстрілювали також Харківську область.