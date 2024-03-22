05:21, 22 березня

За останні кілька хвилин ПС повідомили про ракету Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро, ракету на Черкащині напрямком на Умань, ракети на межі Чернігівської та Полтавської областей у напрямку на Київ та ракети на Кривий Ріг.

Плюс зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.