Крім того, загроза також була для жителів і східних областей. 24 Канал закликає українців у областях, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу в Україні
Повітряні сили пишуть, що:
- БпЛА з Миколаївщини заходять на північ Одеської області, вектор руху на Вінниччину;
- Інші групи БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на захід (Одещина);
- БпЛА на Одещині, курсом на Вінниччину.
Військові попередили, що:
- Групи БпЛА рухаються вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей у північно-західному напрямку;
- БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, рухаються у північно-західному напрямку;
- БпЛА на півдні Миколаївщини північно-західним курсом;
- БпЛА на заході Херсонщини, курс західний.
Повітряні сили розповіли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Повітряні сили попередили, що БпЛА на півдні Миколаївщині на межі з Одеською областю рухаються північно-західним курсом.
Повітряні сили попередили, що:
- БпЛА, що рухалися у напрямку Кривого Рогу знаходяться на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, вектор руху західний;
- Нова група ударних ворожих БпЛА перебуває у Нововоронцовському районі Херсонської області, вектор руху північно-західний.
Ще декілька груп БпЛА у Голопристанському районі Херсонської області рухаються руслом річки Південний Буг у напрямку Миколаєва.
Повітряні сили попередили про рух декількох груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.