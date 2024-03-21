Крім того, загроза також була для жителів і східних областей. 24 Канал закликає українців у областях, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми Наслідки удару у Києві: ДСНС знищила бойову частину російської ракети Х-101

Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

00:18, 22 березня Повітряні сили пишуть, що: БпЛА з Миколаївщини заходять на північ Одеської області, вектор руху на Вінниччину;

Інші групи БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на захід (Одещина);

БпЛА на Одещині, курсом на Вінниччину.

00:02, 22 березня Військові попередили, що: Групи БпЛА рухаються вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей у північно-західному напрямку;

БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, рухаються у північно-західному напрямку;

БпЛА на півдні Миколаївщини північно-західним курсом;

БпЛА на заході Херсонщини, курс західний.

23:56, 21 березня Повітряні сили розповіли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

23:28, 21 березня Повітряні сили попередили, що БпЛА на півдні Миколаївщині на межі з Одеською областю рухаються північно-західним курсом.

23:13, 21 березня Повітряні сили попередили, що: БпЛА, що рухалися у напрямку Кривого Рогу знаходяться на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, вектор руху західний;

Нова група ударних ворожих БпЛА перебуває у Нововоронцовському районі Херсонської області, вектор руху північно-західний.

23:02, 21 березня Ще декілька груп БпЛА у Голопристанському районі Херсонської області рухаються руслом річки Південний Буг у напрямку Миколаєва.