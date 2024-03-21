Мовиться про крилату російську ракету типу Х-101. Її вдалося знищити у безпечному місці.
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Бойову частину російської ракети вдалося знищити
У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину ракети Х-101 у Києві. Її виявили у Шевченківському районі столиці біля одного з будинків після ранкової ракетної атаки.
Бойову частину ракети вилучили сапери ДСНС, транспортували до місця ліквідації та знищили,
– зауважили у МВС.
Правоохоронці також забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали жителів будинку, поблизу якого виявили бойову частину російської ракети.
Бойову частину Х-101 знищили в безпечному місці / Фото ДСНС
Міністерство також поділилося кадрами з операції з ліквідації бойової частини ракети. На відео можна побачити, як спеціальна техніка обережно забирає ракету з місця подій, а рятувальники увозять її у безпечне місце.
Як бойову частину російської ракети вдалося знищити / Відео ДСНС
Далі піротехніки під'єднали у безпечному місці бойову частину ракети до електровибухового пристрою. Після цього, убезпечившись самі, піротехніки змогли підірвати ракету. Внаслідок цього утворився гучний звук, а також стовп чорного земляного диму.
У Шевченківському районі знайшли бойову частину ракети
- Журналісти, які перебували на місці подій, розповіли, що у Шевченківському районі столиці виявили бойову частину російської ракети. Вона, вочевидь, відпала від ракети окупантів, якою ті атакували українське місто.
- У ДСНС тоді повідомляли, що були залучені піротехнічні розрахунки для успішного вилучення та знищення бойової частини ракети. Крім того, піротехніки та рятувальники потурбувалися про життя громадян у будинку поруч і евакуювали їх з місця подій.
- Варто зазначити, що під час масованої атаки ворога по Києву російські окупанти запустили 31 ракету різного виду і типу. Однак всі ворожі засоби у повітрі знищила наша протиповітряна оборона під час повітряної тривоги по всій України. Більшість ракет знищили на підльоті до Києва.