Мовиться про крилату російську ракету типу Х-101. Її вдалося знищити у безпечному місці.

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Бойову частину російської ракети вдалося знищити

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину ракети Х-101 у Києві. Її виявили у Шевченківському районі столиці біля одного з будинків після ранкової ракетної атаки.

Бойову частину ракети вилучили сапери ДСНС, транспортували до місця ліквідації та знищили,

– зауважили у МВС.

Правоохоронці також забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали жителів будинку, поблизу якого виявили бойову частину російської ракети.

Бойову частину Х-101 знищили в безпечному місці / Фото ДСНС

Міністерство також поділилося кадрами з операції з ліквідації бойової частини ракети. На відео можна побачити, як спеціальна техніка обережно забирає ракету з місця подій, а рятувальники увозять її у безпечне місце.

Як бойову частину російської ракети вдалося знищити / Відео ДСНС

Далі піротехніки під'єднали у безпечному місці бойову частину ракети до електровибухового пристрою. Після цього, убезпечившись самі, піротехніки змогли підірвати ракету. Внаслідок цього утворився гучний звук, а також стовп чорного земляного диму.

У Шевченківському районі знайшли бойову частину ракети