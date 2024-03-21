Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що атака на столицю – це не атака на військові об'єкти. Він переконаний, що це демонстративна та маніфестна атака по цивільному населенню. Зазначимо, що перші групи ворожих ракет залетіли в повітряний простір України близько 4-ї ранку.
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"Путін так говорить: "Я можу безкарно це робити, а ви все одно пропонуєте заморозки конфліктів, столи переговорів тощо. Тобто, якщо я ще трошки поатакую Київ, повбиваю там цивільне населення, ви все ж таки змусите Україну капітулювати", – сказав Подоляк.
Тут, вважає радник голови ОПУ, мовиться навіть не про імперські наміри. А про відчуття безкарності та ненависть до України. Диктатор все одно хоче стерти з лиця Землі українську державу.
Окрім того, Путін вважає, що може "пересидіти" країни Заходу і здобути головний для себе "приз" – не програш у війні Росії проти України. Усе через те, що країна-агресорка може існувати лише у стані постійної мілітаризації, у стані війни.
Три інструменти, якими керується ворог
Росіяни запустили по Києву крилаті та балістичні ракети. Однак система протиракетної оборони, що побудована в центрі України, знищила усі ворожі цілі. На думку Михайла Подоляка, кількість систем ПРО над Україною збільшать.
Є три інструменти, якими керується країна-агресорка. Перший – це керовані авіаційні бомби по лінії фронту та прикордонних територіях. Другий – кількість мобілізованих.
Третій аргумент, який Росія використовує – це безумовний геноцидного плану терор, абсолютно антигуманістичний. Атака центрів міст, зокрема, Києва,
– наголосив радник голови ОПУ.
Росія атакувала Київ
- Ворог уночі 21 березня випустив по столиці 31 ракету. З них – 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 2 балістичні/аеробалістичні "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал". ППО збила усі російські ракети.
- Уламки впали у кількох районах міста. Пошкоджені будинки, згоріли автівки. Унаслідок обстрілу постраждало 13 людей. Серед них – 11-річна дівчинка.
- За словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, траєкторія ворожих ракет була складною. Вони робили маневри та намагалися обійти системи протиповітряної оборони.