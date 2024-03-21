Так, траєкторія була складною. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Ворожі ракети маневрували

Полковник зауважила, що Південь цього разу перебував у бойовій роботі. Втім, більше це стосувалося саме відстеження прямування ракет.

Траєкторія ракет була складна. Маневри здійснювали, намагалися обійти системи протиповітряної оборони. Тому працювали по всій країні фактично,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Додала, що також наші військові спостерігали підвищену активність безпілотної ворожої розвідки. Зокрема, у середу наприкінці світлового дня в акваторії Чорного моря силами ППО було знищено два SuperCam. Російські дрони заходили з акваторії ближче до узбережжя, намагаючись зібрати максимум інформації.

Загалом активність безпілотної розвідки, зокрема, в нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Це дуже високий показник. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50,

– наголосила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

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