Росіяни масовано обстріляли столицю. Що відомо про наслідки чергового воєнного злочину окупантів, передає 24 Канал.

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Як починалася ракетна атака

О першій ночі Повітряні сили повідомили про виліт близько 9 бортів Ту-95 з аеродрому Оленья, що у Мурманській області Росії. Військові попередили, що орієнтовний час виходу літаків на пускові рубежі – 03:00.

О 3:00 тривога почала поширюватися південними та східними областями через загрозу запуску крилатих ракет. Про про перші пуски стало відомо вже після четвертої ранку. Ракети, ймовірно, Х-59 перебували на Чернігівщині. Потім вони через територію Київщини повернули у напрямку Житомирщини і попрямували на Рівненщину. Ворожі цілі постійно маневрували і змінювали напрямок. Зрештою, ворог спрямував їх на столицю.

О 5:00 ранку стало відомо, що противник здійснив також пуск балістичних ракет. Йдеться про Х-47М2 "Кинджал". Вони теж полетіли у напрямку Києва.

У столиці лунали вибухи. Велася робота ППО.

Відбій тривоги дали лише о 6:11.

Скільки киян постраждало

Станом на 6:30 ранку відомо про 10 постраждалих мешканців столиці. Серед них є дитина.

Наразі, як повідомляє мер міста Віталій Кличко, двох із потерпілих госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо – в Святошинському.

Яких руйнувань зазнала столиця

Станом на 6:00 у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у трьох районах столиці сталися "прильоти" уламків на об'єкти цивільної інфраструктури.

Так, у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому загорілася квартира. Тут відбувається евакуація мешканців.

Також за іншою адресою є інформація про загоряння трьох автомобілів на стоянці.

У Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дитячого садка. Є також пошкодження багатоповерхового житлового будинку та загоряння авто. У двох багатоповерхівках повибивало вікна.

У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на територію нежитлової забудови; також падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням. Крім того, сталося займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Всі екстрені служби працюють на місцях пригод.