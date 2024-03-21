Зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області Росії відбувся приблизно після півночі, на початку доби 21 березня. О 00:53 Повітряні сили написали про це у соціальних мережах.

Трохи раніше У Повітряних силах повідомили про зліт Ту-95: можливий масований ракетний удар

Понад дві години літаки летіли до зони пусків. О 02:58 стало відомо, що вони здійснили маневр та, ймовірно, випустили крилаті ракети. Далі читайте у хронологічній послідовності, що відбувалося під час атаки ворога.

Повітряна тривога вночі 21 березня: що відомо

03:24, 21 березня Станом на 03:25 повітряну тривогу оголосили майже по всій Україні, за винятком Заходу. Слід негайно подбати про безпеку, якщо ви перебуваєте в "червоній" області.

03:10, 21 березня Моніторингові канали повідомили, що у повітрі може бути до 11 бортів ТУ-95МС. Мовиться про 9 бортів з аеродрому "Оленья" та ще 2 – з "Енгельса". Якраз ці літаки й могли здійснити перші пуски, отже, за годину ракети можуть залетіти на територію України.

Важливо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та вирушайте до укриття або іншого безпечного місця (чи застосовуйте правило двох стін, якщо інших варіантів немає). Також не слід стояти біля вікон і не можна знімати роботу ППО.

Зауважмо, що попередня масована ракетна атака на Україну відбулася понад місяць тому, 15 лютого. Ворог тоді, як інформували Повітряні сили ЗСУ, застосував 26 ракет. Знешкодити вдалося 13 із них. Мовиться про 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, ще 2 ракети "Калібр" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59, а також – одну балістичну ракету "Іскандер-М".