Країна-агресорка провела комбіновану атаку 15 лютого. Росія застосувала ракети різних типів.

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Деталі атаки по Україні

Російські літаки ТУ-95мс вночі полетіли до пускових рубежів та вранці атакували Україну ракетами. Попередньо, цього разу була тільки одна хвиля ракет.

За попередніми та неофіційними даними від моніторингових каналів, Росія могла атакувати Україну крилатими ракетами з літаків ТУ-95мс, "Калібрами" з Чорного моря, балістикою типу "Іскандер-М" та керованими авіаційними ракетами типу Х-59 з тактичної авіації.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російська авіація завдала ударів по Україні з району Енгельса. Також з району Новоросійська ворожий фрегат випустив два "Калібри".

Крім цього, Ігнат допустив застосування противником сьогодні північнокорейських ракет KN-23, уламки яких раніше уже були знайдені та задокументовані в Україні. Однак тип ракети можна буде визначити на 100% лише після виявлення відповідних доказів.

До слова, Польща у цей четвер підіймала у небо бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по Україні.

Скільки ракет збили

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія атакувала Україну вранці 15 лютого 26 ракетами. Українські захисники знищили 13 з них. Сили ППО збили 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 2 ракети типу "Калібр", 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та одну балістичну ракету "Іскандер-М".

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у розмові з 24 Каналом пояснив, чому вдалося збити тільки половину російських ракет.

Із загалом 26 усіх ракет було знищено 13. Такий результат зрозумілий, бо велика кількість сьогоднішніх ракет атакували по балістичній траєкторії. Зокрема, 6 балістичних, також С-300,

– зауважив він.

Київщина

У столиці, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Глава КМВА Сергій Попко повідомив, що руйнувань, за оперативною інформацією, теж вдалося уникнути. Він заявив, ППО збила всі російські ракети, що летіли на Київ.

Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені,

– написав Попко.

Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що одна зі збитих російських ракет впала біля села Буда-Бабинецька Бучанської громади неподалік від Києва. На місці падіння утворилася величезна вирва. За його словами, внаслідок російської ранкової атаки пошкоджено 5 приватних будинків.

Через падіння уламків вибиті вікна, пошкоджений дах. Найголовніше – обійшлося без жертв, на щастя,

– зазначив міський голова.

Він запевнив, що міськрада сприятиме у допомозі людям, які зазнали російського терору. Спеціальна комісія обстежить пошкоджені домівки жителів громади упродовж 15 лютого.

Львівщина

Андрій Садовий підтвердив, що є влучання по Львову. У кількох будинках на вулиці Науковій повибивало вікна вибуховою хвилею. За його словами, також зачепило школу.

За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання в об’єкт інфраструктури,

– сказав міський голова.

Садовий заявив, що автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого, а трамвай їздитиме без змін.

На цей час відомо про 3 постраждалих у Львові. За словами глави Львівської ОВА Максима Козицького, у двох людей різані рани, їм надали на місці медичну допомогу. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки ушпиталили. Всі троє людей – мешканці житлових будинків, що постраждали від вибухової хвилі.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що на вулиці Науковій без частини вікон залишилися 16 житлових будинків. Також зазнали пошкоджень припарковані поруч з ними автівки. Цю вулицю тимчасово перекрили для руху транспорту.

Пізніше Козицький додав, що на вулиці Науковій російська ракета також влучила у землю неподалік від житлових будинків. Через це пошкоджені вікна у житлових пʼятиповерхівках та девʼятиповерхівках й у центрі зайнятості.

В етері телемарафону очільник Львівської ОВА Максим Козицький пояснив, що Росія, попередньо, атакувала Львів двома "Калібрами". Одна ракета влетіла у невелику електричну підстанцію в одному з житлових кварталів, після чого на цьому об'єкті сталася пожежа.

Міністерство енергетики повідомило, через ворожу атаку у Львові зазнали пошкоджень кілька об'єктів оператора системи розподілу. Також було знеструмлено об’єкт інфраструктури. Однак ранковий масований ракетний обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів.

Згодом в Львівській ОВА повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу повністю знищено електропідстанцію.

"Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки. Підстанція повністю знищена", – повідомив максим Козицький.

За даними ОВА, станом на зараз інформації про загиблих та потерпілих на цьому об'єкті немає.

Дніпропетровщина

Вранці 15 лютого жителі Дніпра чули кілька вибухів. Моніторингові канали писали, що загарбники могли атакувати місто балістикою.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про прильоти у Дніпровському районі. За його словами, окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури. Однак є і хороші новини.

ППО збила над областю дві ракети. Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах,

– написав Лисак.

Він додав, що ніхто не постраждав.

Також Лисак заявив, що пізно ввечері 14 лютого окупанти двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Під ворожим ударом опинилися Марганець та Мирівська громада. На щастя, внаслідок цієї атаки у Нікопольському районі немає загиблих та постраждалих.

Запоріжжя

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що окупанти поцілили по обʼєкту інфраструктури обласного центру.

Попередньо – влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється,

– сказав Федоров.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв пізніше уточнив, що постраждали 4 людини. Також він повідомив про пошкодження закладу освіти, приміщення об'єкта торгівлі та багатоквартирних будинків. На місцях працюють відповідні служби.

Хмельниччина

Жителі Хмельницької області теж чули вибухи.

На сторінці Хмельницької ОВА повідомили про пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу цивільні об'єкти.

Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів,

– мовиться у повідомленні.

Згодом перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що під час повітряної тривоги сили ППО знищили повітряну ворожу ціль над областю. Внаслідок збиття сталося загоряння приватного будинку.

Відомо про трьох потерпілих: чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження. За даними ОВА, їх стан середньої важкості.

Чиновник проінформував, що також жінка 1939 року народження перебувала у шоковому стані. Її доправили до закладу охорони здоров'я.

Івано-Франківщина

Сьогодні вранці було гучно і в Івано-Франківській області.

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що ППО збила ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель, однак рятувальники оперативну ліквідували пожежу. За її словами, на щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань.

Полтавщина

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Через російську атаку сталася пожежа на площі у 100 квадратних метрів. На щастя, жертв та постраждалих у Полтавській області немає.