Про зліт стратегічних бомбардувальників з аеродрому Оленья в Мурманській області Росії стало відомо ще близько 2 ночі 15 лютого. Кілька годин літаки добиралися до зони пусків. Також могли відбутися запуски "Калібрів".

Трохи раніше Повітряні сили попередили про зліт Ту-95мс: коли літаки будуть біля пускових рубежів

Далі читайте у хронологічній послідовності, що відбувалося під час атаки ворога.

Повітряна тривога 15 лютого: що відомо

07:04 Відбій ракетної небезпеки оголосили у всіх областях України.

07:00 Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті є влучання. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає.

06:59 В Івано-Франківській області пролунали вибухи.

06:57 На Запоріжжі є влучання в інфраструктурний об'єкт. Поранено 1 людину.

06:44 Ракети знову летять у напрямку Львова. У місті пролунали повторні вибухи.

06:35 У Хмельницькій області пролунали вибухи.

06:34 Ракети летять на Івано-Франківщину. Однак курс постійно змінювався – ракети фіксували то у Львівській області, то в Хмельницькій.

06:32 У Львові пролунали потужні вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО.

06:24 Повітряні сили попередили, що ракети заходять у Львівську область.

06:20 Ракети маневрують у повітряному просторі України. Так, частину ракет зафіксували у Волинській області. Ще одна група крилатих ракет прямує на Хмельниччину з Вінниччини. Також з Чернігівщини ракети летять на Київ.

06:17 Вибухи пролунали на Запоріжжі.

06:15 Вибухи пролунали у Києві. Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

06:08 Ворог запустив у напрямку Дніпра авіаційну ракету Х-59. В області пролунали вибухи.

06:05 У Київській області пролунали вибухи. Там працювала ППО.

06:03 Максим Козицький попередив, що ракети курсують у Вінницькій області. Ракети рухаються на Захід України, тому варто перебувати в укриттях.

06:02 Повітряні сили повідомили, що ракети маневрують 4 межах 4 областей – з Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську.

05:57 Залетіла друга група крилатих ракет – на цей час перебуває у Сумській області, летить у напрямку Полтавщини, – ПС.

05:55 Ракети з "тушок" націлені на Київ. Також, схоже, "Калібри" завертають, щоб зайти на столицю зі сходу. Зараз вже є ракети в Житомирській області, курсом на Київ, пишуть Повітряні сили.

05:50 Ракети долетіли до Києва, Повітряні сили закликали містян терміново ховатися у безпечні місця.

05:40 Перша група крилатих ракет з Ту-95мс вже в Сумській області, в напрямку Чернігівщини. ПС кажуть, що ракети прямують на Київ. Є також ракета у Вінницькій області, курсом на захід.

05:31 Ракети зафіксували у Черкаській області, рухаються за курсом північно-східним.

05:15 Повітряні сили пишуть, що ракети з боку Чорного моря залетіли до нас та загрожують Кіровоградській та Дніпропетровській областям. Вочевидь, мовиться про "Калібри".

05:02 Тривога охопила всю Україну. Водночас Повітряні сили написали, що вже фіксують ракети неназваного типу, що залетіли через територію Херсонської області.

04:55 Станом на цей час тривогу оголосили майже в усіх областях, окрім західних.

04:45 За інформацією моніторингових каналів, пуски відбулися приблизно о 04:20. Мовиться про ракети типу Х-101/555/55, які запускають стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Нагадаємо, в Україні у переддень, 14 лютого, оголошували масштабну повітряну тривогу через МіГ-31К, що може запускати ракети "Кинджал".

А приблизно опівночі росіяни атакували Чугуїв на Харківщині. Під удар потрапив житловий район, щонайменше одна людина загинула.

Попередня масована ракетна атака на Україну відбулася 7 лютого. Тоді ворог застосував комбіновану тактику, витративши 20 "Шахедів", 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М" та 5 зенітних керованих ракет С-300. Під ударами найдужче були Київ, Харків, Миколаїв та Львівська область.

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