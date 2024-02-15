Повітряні сили проінформували українців, що з літаків Ту-95МС відбулися пуски крилатих ракет. Реагуючи на загрозу, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Згодом тривога стала всеукраїнською.
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Про зліт стратегічних бомбардувальників з аеродрому Оленья в Мурманській області Росії стало відомо ще близько 2 ночі 15 лютого. Кілька годин літаки добиралися до зони пусків. Також могли відбутися запуски "Калібрів".
Далі читайте у хронологічній послідовності, що відбувалося під час атаки ворога.
Повітряна тривога 15 лютого: що відомо
Нагадаємо, в Україні у переддень, 14 лютого, оголошували масштабну повітряну тривогу через МіГ-31К, що може запускати ракети "Кинджал".
А приблизно опівночі росіяни атакували Чугуїв на Харківщині. Під удар потрапив житловий район, щонайменше одна людина загинула.
Попередня масована ракетна атака на Україну відбулася 7 лютого. Тоді ворог застосував комбіновану тактику, витративши 20 "Шахедів", 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М" та 5 зенітних керованих ракет С-300. Під ударами найдужче були Київ, Харків, Миколаїв та Львівська область.
Важлива інформація
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, якщо її оголошують у вашому регіоні!
Вирушайте до укриття або перебувайте в іншому безпечному місці (чи бодай застосовуйте правило двох стін).
Перебувати у безпечних місцях слід до відбою!
Також важливо не стояти біля вікон, не знімати роботу ППО та не викладати таке у мережу, інакше ви стаєте спільником ворога.