У Повітряних силах уточнили, що ворожа авіація злетіла з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
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Відбій повітряної тривоги
Менше ніж за пів години оголосили про відбій загрози.
"Відбій загрози по МіГ-31К", – повідомили ПС.
Зліт МіГ-31К
Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", – повідомили ПС.
Станом на 13:20 карта повітряних тривог виглядає так:
В Україні оголошено повітряну тривогу / Скриншот
Активність авіації на Сході
Повітряні сили повідомили про активність тактичної авіації ворога на сході й південному сході. Попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.