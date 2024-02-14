В Воздушных силах уточнили, что вражеская авиация взлетела с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
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Отбой воздушной тревоги
Меньше чем за полчаса объявили об отбое угрозы.
"Отбой угрозы по МиГ-31К", – сообщили ПС.
Взлет МиГ-31К
Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", – сообщили ВС.
По состоянию на 13:20 карта воздушных тревог выглядит так:
В Украине объявлена воздушная тревога / Скриншот
Воздушные силы сообщили об активности тактической авиации врага на востоке и юго-востоке. Предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.