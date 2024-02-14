В Воздушных силах уточнили, что вражеская авиация взлетела с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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13:53, 14 февраля

Отбой воздушной тревоги

Меньше чем за полчаса объявили об отбое угрозы.

"Отбой угрозы по МиГ-31К", – сообщили ПС.

13:20, 14 февраля

Взлет МиГ-31К

Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", – сообщили ВС.

По состоянию на 13:20 карта воздушных тревог выглядит так:


В Украине объявлена воздушная тревога / Скриншот

13:14, 14 февраля

Воздушные силы сообщили об активности тактической авиации врага на востоке и юго-востоке. Предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.