00:35, 15 февраля

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и ведущие законодатели в Конгрессе в среду попытались смягчить беспокойство общественности после того, как председатель комитета Палаты представителей по разведке предупредил об угрозе национальной безопасности, связанной с дестабилизирующим "иностранным военным потенциалом".

Источники издания отмечают, что разведданные США связаны с желанием России отправить ядерное оружие в космос.

Стоит отметить, что речь идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а, скорее, о его возможном использовании против спутников.