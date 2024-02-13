21:13, 13 февраля

Последний вопрос журналистки касался "Оскара" для военных – якобы одна газета написала, что его бы получил именно Сырский.

Мы все выполняем свою работу на своем уровне. Главная роль отведена солдатам и офицерам, которые выполняют задачи на поле боя. Именно они одерживают победу, бьют врага и от них зависит, что будет происходить сегодня и завтра,

– ответил Сырский.

Он подытожил: делает все, чтобы его опыт ускорял победу.