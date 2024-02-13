Темами интервью Сырского стала война России с Украиной, планы ВСУ и будущая победа Украины. Главнокомандующий сказал, что не допустит гибели всего личного состава – лучше оставит какую-то позицию.

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О чем говорил Александр Сырский в интервью

21:22, 13 февраля

Таким было интервью Александра Сырского немецкому телеканалу ZDF за несколько дней до назначения Главнокомандующим ВСУ.

21:13, 13 февраля

Кто бы получил "Оскар" для военных: ответ Сырского

Последний вопрос журналистки касался "Оскара" для военных – якобы одна газета написала, что его бы получил именно Сырский.

Мы все выполняем свою работу на своем уровне. Главная роль отведена солдатам и офицерам, которые выполняют задачи на поле боя. Именно они одерживают победу, бьют врага и от них зависит, что будет происходить сегодня и завтра,
– ответил Сырский.

Он подытожил: делает все, чтобы его опыт ускорял победу.

21:10, 13 февраля

Как война изменила Украину и украинцев

Как сказал Александр Сырский, вся сущность путинской России стала очевидной, украинцы сплотились, потому что поняли, кто их враг и что надо делать.

21:03, 13 февраля

Когда закончится война

Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. Стойкости и силы духа нам хватает. Нам не хватает поддержки, боеприпасов и техники,
– заявил Сырский.

21:01, 13 февраля

Война переходит в новую стадию

Эта война сильно повышает значение технологического прогресса в ВСУ и в самом процессе вооруженной борьбы. Используют и наземные роботизированные платформы, это помогает сохранить жизнь бойцам.

20:57, 13 февраля

Как дроны изменили войну

Сейчас каждый командир во всех звеньях военного управления видит всю картину на поле боя. Роль дронов растет.

20:55, 13 февраля

Почему Запад должен помочь

Экономика коллективного Запада должна нам помогать. Мы воюем и используем самое ценное, что у нас есть, – наших людей, цвет нашей нации,
– подчеркнул Главнокомандующий.

20:44, 13 февраля

Оружия от Запада недостаточно, это война экономик

Два года жестоких боевых действий от Юга до Севера – конечно, оружия недостаточно, его просто не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физические сроки использования. Любой ствол имеет износ: он может выпустить определенное количество снарядов, а потом его нужно менять. Так что это война не только людей, но и экономик,
– объяснил главком.

20:34, 13 февраля

Эта война – самая большая со времен Второй мировой

Так Главнокомандующий ВСУ оценил войну России против Украины. По его словам, со времен Второй мировой не было войны такого же размаха и такой же продолжительности. Операции по типу "Бури в пустыне" (операция Коалиции во главе с США против Ирака в 1990-е годы, – 24 Канал) продолжались несколько месяцев.

20:30, 13 февраля

Сырский оценил потери россиян

Он сказал, что для российских командиров жизнь их подчиненных равна нулю. Поэтому потери оккупантов в 7 – 8 раз превышают потери ВСУ.

20:22, 13 февраля

Сырский о мясных штурмах

Надо совершенствовать тактику. Главная ценность – это жизнь наших солдат и офицеров, тех подразделений, которые выполняют боевые задачи. Мы не можем себе позволить такое отношение, как у россиян, которые практикуют мясные штурмы. Я лучше оставлю какую-то позицию, чем допущу гибель всего личного состава,
– сказал Сырский

20:20, 13 февраля

Главком о военном производстве в Украине

"Этот процесс запущен, надо наращивать объемы. В первую очередь мы должны рассчитывать на собственные силы, не только на партнеров", – сообщил Сырский.

20:17, 13 февраля

Надо напрячься всем, – Сырский сказал о том, что надо делать обществу

Надо напрячься всем. Нет извне помощи – надо наладить производство непосредственно здесь, у нас, в Украине,
– заявил главком.

20:14, 13 февраля

Что дает надежду украинцам

"Это основывается на том, что мы должны закончить войну выходом на границы 1991 года. Другие варианты не рассматриваем, другого выхода у нас нет. Это означает, что все общество должно сплотиться вокруг общего дела победы", – сказал он.

20:08, 13 февраля

Думал ли Сырский, что война будет длиться так долго

На этот вопрос журналистки он уточнил: война началась еще в 2014 году, а в 2022-м была уже открытая агрессия.

Когда эта агрессия началась, было такое впечатление, что я иду в какую-то бездну, которая не имеет четких временных ограничений. Понятно, что это для нас большая проблема. Мне четко было ясно, что это все будет долго и тяжело,
– сказал главком.

20:06, 13 февраля

Не устали ли украинцы от войны

У нас хватает и силы духа, и вдохновения. Мы не можем оставить нашу территорию под ногой оккупанта, но нам нужны поддержка и помощь,
– высказался Сырский.

20:02, 13 февраля

Где самые напряженные бои

Это Купянское направление (Россия хочет любой ценой захватить Купянск), поэтому россияне уже четыре месяца ведут там штурмы. Глобальное наступление они начали с 3 октября.

19:54, 13 февраля

Сырский оценил ситуацию на фронте и назвал цель ВСУ

Ситуация сложная, противник наступает фактически по всей линии фронта. Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Цель оборонительной операции – истощить силы противника, нанести им максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в частности в БПЛА и РЭБ,
– сказал он.