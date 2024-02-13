Темами интервью Сырского стала война России с Украиной, планы ВСУ и будущая победа Украины. Главнокомандующий сказал, что не допустит гибели всего личного состава – лучше оставит какую-то позицию.
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О чем говорил Александр Сырский в интервью
Таким было интервью Александра Сырского немецкому телеканалу ZDF за несколько дней до назначения Главнокомандующим ВСУ.
Кто бы получил "Оскар" для военных: ответ Сырского
Последний вопрос журналистки касался "Оскара" для военных – якобы одна газета написала, что его бы получил именно Сырский.
Мы все выполняем свою работу на своем уровне. Главная роль отведена солдатам и офицерам, которые выполняют задачи на поле боя. Именно они одерживают победу, бьют врага и от них зависит, что будет происходить сегодня и завтра,
– ответил Сырский.
Он подытожил: делает все, чтобы его опыт ускорял победу.
Как война изменила Украину и украинцев
Как сказал Александр Сырский, вся сущность путинской России стала очевидной, украинцы сплотились, потому что поняли, кто их враг и что надо делать.
Когда закончится война
Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. Стойкости и силы духа нам хватает. Нам не хватает поддержки, боеприпасов и техники,
– заявил Сырский.
Война переходит в новую стадию
Эта война сильно повышает значение технологического прогресса в ВСУ и в самом процессе вооруженной борьбы. Используют и наземные роботизированные платформы, это помогает сохранить жизнь бойцам.
Как дроны изменили войну
Сейчас каждый командир во всех звеньях военного управления видит всю картину на поле боя. Роль дронов растет.
Почему Запад должен помочь
Экономика коллективного Запада должна нам помогать. Мы воюем и используем самое ценное, что у нас есть, – наших людей, цвет нашей нации,
– подчеркнул Главнокомандующий.
Оружия от Запада недостаточно, это война экономик
Два года жестоких боевых действий от Юга до Севера – конечно, оружия недостаточно, его просто не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физические сроки использования. Любой ствол имеет износ: он может выпустить определенное количество снарядов, а потом его нужно менять. Так что это война не только людей, но и экономик,
– объяснил главком.
Эта война – самая большая со времен Второй мировой
Так Главнокомандующий ВСУ оценил войну России против Украины. По его словам, со времен Второй мировой не было войны такого же размаха и такой же продолжительности. Операции по типу "Бури в пустыне" (операция Коалиции во главе с США против Ирака в 1990-е годы, – 24 Канал) продолжались несколько месяцев.
Сырский оценил потери россиян
Он сказал, что для российских командиров жизнь их подчиненных равна нулю. Поэтому потери оккупантов в 7 – 8 раз превышают потери ВСУ.
Сырский о мясных штурмах
Надо совершенствовать тактику. Главная ценность – это жизнь наших солдат и офицеров, тех подразделений, которые выполняют боевые задачи. Мы не можем себе позволить такое отношение, как у россиян, которые практикуют мясные штурмы. Я лучше оставлю какую-то позицию, чем допущу гибель всего личного состава,
– сказал Сырский
Главком о военном производстве в Украине
"Этот процесс запущен, надо наращивать объемы. В первую очередь мы должны рассчитывать на собственные силы, не только на партнеров", – сообщил Сырский.
Надо напрячься всем, – Сырский сказал о том, что надо делать обществу
Надо напрячься всем. Нет извне помощи – надо наладить производство непосредственно здесь, у нас, в Украине,
– заявил главком.
Что дает надежду украинцам
"Это основывается на том, что мы должны закончить войну выходом на границы 1991 года. Другие варианты не рассматриваем, другого выхода у нас нет. Это означает, что все общество должно сплотиться вокруг общего дела победы", – сказал он.
Думал ли Сырский, что война будет длиться так долго
На этот вопрос журналистки он уточнил: война началась еще в 2014 году, а в 2022-м была уже открытая агрессия.
Когда эта агрессия началась, было такое впечатление, что я иду в какую-то бездну, которая не имеет четких временных ограничений. Понятно, что это для нас большая проблема. Мне четко было ясно, что это все будет долго и тяжело,
– сказал главком.
Не устали ли украинцы от войны
У нас хватает и силы духа, и вдохновения. Мы не можем оставить нашу территорию под ногой оккупанта, но нам нужны поддержка и помощь,
– высказался Сырский.
Где самые напряженные бои
Это Купянское направление (Россия хочет любой ценой захватить Купянск), поэтому россияне уже четыре месяца ведут там штурмы. Глобальное наступление они начали с 3 октября.
Сырский оценил ситуацию на фронте и назвал цель ВСУ
Ситуация сложная, противник наступает фактически по всей линии фронта. Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Цель оборонительной операции – истощить силы противника, нанести им максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в частности в БПЛА и РЭБ,
– сказал он.