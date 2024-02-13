Об этом Александр Сырский рассказал в интервью немецкому каналу ZDF, которое взяли еще до его назначения на пост Главнокомандующего ВСУ. Генерал отметил, что этим наше государство отличается от страны-агрессора, передает 24 Канал.
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Сырский объяснил, что Украина ценит жизнь своих солдат
Главнокомандующий ВСУ отметил, что нашему военно-политическому командованию надо совершенствовать тактику на фронте. Ведь для нашего государства главная ценность – это жизнь нашего солдата, офицера, которые выполняют задачи на передовой.
Сырский также отметил, что наша армия не может позволить себе такого отношения к солдатам, как у российских военачальников, когда они проводят тактику мясных штурмов.
Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава,
– сказал Главнокомандующий ВСУ.
В то же время генерал объяснил, что для российских военачальников жизнь солдата ценности не имеет. Поэтому потери оккупантов, особенно погибших, по словам Сырского, в 7 – 8 раз превышают наши потери на фронте.
Напоследок генерал отметил, что тема потерь в войне является чувствительной темой для любой страны и общества, находящегося в состоянии конфликта.
Россияне имеют огромные потери на фронте
- В Генштабе ВСУ в отчете 13 февраля рассказали, что за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 090 оккупантов. Таким образом с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 397 080 личного состава.
- Кроме того, нашим защитникам удалось уничтожить 8 танков россиян, систему противовоздушной обороны и 27 боевых бронированных машин. Также украинские военные уничтожили 24 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
- В то же время журналисты Reuters отметили, что России может хватить еще танков на 3 года боевых действий. Несмотря на это, захватчики потеряли более 3 000 танков с начала своего полномасштабного вторжения в Украину.
- В докладе журналистов сказано, что Россия имеет 1 750 основных боевых танков, в частности, от устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4 000 российских танков находятся на хранении.