Об этом Александр Сырский рассказал в интервью немецкому каналу ZDF, которое взяли еще до его назначения на пост Главнокомандующего ВСУ. Генерал отметил, что этим наше государство отличается от страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Сырский объяснил, что Украина ценит жизнь своих солдат

Главнокомандующий ВСУ отметил, что нашему военно-политическому командованию надо совершенствовать тактику на фронте. Ведь для нашего государства главная ценность – это жизнь нашего солдата, офицера, которые выполняют задачи на передовой.

Сырский также отметил, что наша армия не может позволить себе такого отношения к солдатам, как у российских военачальников, когда они проводят тактику мясных штурмов.

Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава,

– сказал Главнокомандующий ВСУ.

В то же время генерал объяснил, что для российских военачальников жизнь солдата ценности не имеет. Поэтому потери оккупантов, особенно погибших, по словам Сырского, в 7 – 8 раз превышают наши потери на фронте.

Напоследок генерал отметил, что тема потерь в войне является чувствительной темой для любой страны и общества, находящегося в состоянии конфликта.

Россияне имеют огромные потери на фронте