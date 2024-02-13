Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що цим наша держава відрізняється від країни-агресорки, передає 24 Канал.

До теми Новим головнокомандувачем ЗСУ призначили Олександра Сирського

Сирський пояснив, що Україна цінує життя своїх солдатів

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що нашому військово-політичному командуванню треба удосконалювати тактику на фронті. Адже для нашої держави головна цінність – це життя нашого солдата, офіцера, які виконують завдання на передовій.

Сирський також наголосив, що наша армія не може дозволити собі такого ставлення до солдатів, як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів.

Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу,

– сказав головнокомандувач ЗСУ.

Водночас генерал пояснив, що для російських воєначальників життя солдата цінності не має. Тому втрати окупантів, особливо в загиблих, за словами Сирського, в 7 – 8 разів перевищують наші втрати на фронті.

Наостанок генерал зазначив, що тема втрат у війні є чутливою темою для будь-якої країни й суспільства, що перебуває у стані конфлікту.

Росіяни мають шалені втрати на фронті