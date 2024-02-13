Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що цим наша держава відрізняється від країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Сирський пояснив, що Україна цінує життя своїх солдатів
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що нашому військово-політичному командуванню треба удосконалювати тактику на фронті. Адже для нашої держави головна цінність – це життя нашого солдата, офіцера, які виконують завдання на передовій.
Сирський також наголосив, що наша армія не може дозволити собі такого ставлення до солдатів, як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів.
Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу,
– сказав головнокомандувач ЗСУ.
Водночас генерал пояснив, що для російських воєначальників життя солдата цінності не має. Тому втрати окупантів, особливо в загиблих, за словами Сирського, в 7 – 8 разів перевищують наші втрати на фронті.
Наостанок генерал зазначив, що тема втрат у війні є чутливою темою для будь-якої країни й суспільства, що перебуває у стані конфлікту.
Росіяни мають шалені втрати на фронті
- У Генштабі ЗСУ у звіті 13 лютого розповіли, що протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 090 окупантів. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 397 080 особового складу.
- Крім того, нашим захисникам вдалося знищити 8 танків росіян, систему протиповітряної оборони й 27 бойових броньованих машин. Також українські військові знищили 24 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
- Водночас журналісти Reuters зазначили, що Росії може вистачити ще танків на 3 роки бойових дій. Попри це, загарбники втратили понад 3 000 танків від початку свого повномасштабного вторгнення в Україну.
- У доповіді журналістів сказано, що Росія має 1 750 основних бойових танків, зокрема, від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 та Т-90. Ще 4 000 російських танків перебувають на зберіганні.