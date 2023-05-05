Сирський у колі людей, яких Міноборони України вважає творцями нових перемог ЗСУ – "атлантів, що тримають операцію на своїх плечах".

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24 Канал зібрав головні факти з біографії генерала-полковника Олександра Сирського – що відомо про нього, його військову кар'єру, успіхи, оборону Києва, Бахмута тощо.

Біографія Олександра Сирського

Олександру Сирському – 57 років. Народився 26 липня 1965 року у селі Новинки Володимирської області РРФСР.

Сирський служить в Україні з перших років її незалежності. Здобув освіту в Академії Збройних Сил України та Національному університеті оборони. Обидва навчальні заклади закінчив із відзнакою.

Військова кар'єра

Олександр Сирський пройшов усі щаблі військової кар'єри командувача – від командира взводу до заступника начальника Генштабу ЗСУ.

У 1986 році почав службу командиром мотострілецького взводу. З 1993 року командував мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Національної гвардії України у Чугуєві, згодом очолив полк цієї дивізії.

На початку 2000-х років Сирський командував 72-ю механізованою дивізією у місті Біла Церква. Отримав звання генерал-майора у 2009 році.

Станом на 2013 рік був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ і був залучений до співпраці з НАТО. Так, у листопаді того ж року Сирський від імені Міністерства оборони у штаб-квартирі НАТО обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів Альянсу.



Сирський пройшов усі щаблі військової кар'єри командувача / Фото EPA

Російсько-українська війна: 8 років командування АТО/ООС

З початком бойових дій на Сході України Олександр Сирський очолив штаб АТО. Був одним із командирів під час боїв під Дебальцевим та в Вуглегірську, а також координував групу Барс, яка прикривала відхід українських військ із самого Дебальцевого.

Важливо! За бої на Дебальцевському плацдармі Олександр Сирський нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня й згодом отримав звання генерал-лейтенанта.

У 2016 році очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі.

А уже за рік – у 2017 – став командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку пізніше змінили на Операцію об'єднаних сил.

Командувач Сухопутних військ

З 6 травня до 5 серпня 2019 року Сирський був командувачем Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.

5 серпня 2019-го став Командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Цю посаду він обіймає досі і саме у цій ролі генерал-полковник бере участь в обороні від російських загарбників з початку повномасштабного російського вторгнення.

Новаторство Сирського у СВ

Під керівництвом Сирського була запроваджена нова система управління, подібна до G-структури НАТО. Метою системи є формування сил шляхом підготовки військ і кваліфікованого військового персоналу, а також формування та підготовки резервів.

Командування Сухопутних військ створило у своїй структурі три командування, а саме командування підготовки, командування матеріально-технічного забезпечення та командування територіальної оборони. Це кардинально відрізняється від того, що передбачала радянська система управляння, якою керувалось українське військо раніше.

Сирський успішно продовжив впроваджувати ті реформи, які зрештою допомогли українській армії бути гнучкішою на полі бою і йти вперед у своєму розвитку значно далі, аніж армія противника.



Олександр Сирський на фронті / Фото Сухопутних військ

Повномасштабне вторгнення: оборона Києва та контрнаступ на Херсон

Роль Олександра Сирського у протистоянні російським загарбникам на українській землі незаперечна. Саме він командував обороною Києва в перші критичні тижні вторгнення Росії.

Зверніть увагу! За успішну оборону столиці генерал-полковник був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року – відзначений званням Герой України.

Київська оборонна операція та подальші наступальні дії мала вирішальне значення, насамперед у психологічному плані. З неї розпочалося звільнення України, наші війська заволоділи оперативною ініціативою,

– розповів нещодавно Олександр Сирський в інтерв'ю.

У вересні 2022 року Олександр Сирський відповідав за контрнаступ ЗСУ на Харківщині, у ході якого було звільнено сотні населених пунктів, окупованих у перші місяці російського вторгнення, серед них: Балаклія, Куп'янськ, Ізюм.



Олександр Сирський керував обороною Києва / Фото Сухопутних військ

Оборона Бахмута

Олександр Сирський часто їздить на передову та особисто зустрічається з бійцями на "найгарячіших" ділянках фронту, щоб на місці проаналізувати тактику бою, визначити проблемні питання та підтримати бійців. Останні візити Сирського були в Бахмут, який наразі є епіцентром бойових дій на Сході.

Головним завданням Сил оборони в Бахмуті на Донеччині, за словами Сирського, є виснаження переважаючих сил військ Росії.

У грудні 2022 року Володимир Зеленський нагородив Олександра Сирського Орденом Богдана Хмельницького I ступеня — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.