Сирський часто відвідує своїх вояків безпосередньо на передовій та стежить за динамікою бою. Наразі українські війська наступають на Бахмутському напрямку.

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Отримати швидкі результати під час теперішнього наступу практично неможливо

Сирський, відповідаючи на питання, чи хоче він відвоювати Бахмут, усміхаючись сказав: "Так, звісно. Намагаюся". Однак генерал-полковник визнає, що наступ України йде повільніше, ніж очікувалося.

"Ми хотіли б отримати швидкі результати, – пояснює Сирський. – Але це практично неможливо".

Він пояснив, що Росія міцно окопалася, збудувала оборонні споруди та замінувала територію.

Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б,

– сказав генерал-полковник.

Сирський користується величезною повагою в армії

Водночас Сирський назву одну очевидну перевагу України в порівнянні з Росією.

"Єдність військового керівництва та довіра солдатів одне до одного є сильною стороною нашої армії", – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, здається, страждає від внутрішніх чвар, а старших офіцерів усувають від командування.

Генерал Сирський, як пише BBC, користується величезною повагою в армії. Свій авторитет він заробив цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю. При цьому командувач спить лише чотири з половиною години на добу. Єдина релаксація – це щоденні заняття у тренажерному залі.

Українські військові змінили ситуацію під Бахмутом

Україна офіційно заявляє, що під час контрнаступу вдалося визволити близько 30 квадратних кілометрів території на південь та північ від Бахмута. Наші військові наступають на північному та південному флангах довкола Бахмута.

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що росіяни невдовзі опиняться у пастці в Бахмуті. Та російська артилерія продовжує бити по українських позиціях лише за 3 кілометри від міста.

Олександр, один із солдатів 57 бригади, розповів, що ситуація біля Бахмута – "напружена". Росіяни щільно обстрілюють українських військових, внаслідок чого снаряди розриваються біля окопів.

Якщо навесні Україна втрачала свої позиції на Бахмутському напрямку, то тепер ситуація змінилася. Полковник Олександр Бакулін, командир 57-ї бригади, стверджує, що тепер проблеми в росіян.

За словами Бакуліна, регулярні російські війська, які зараз воюють під Бахмутом, не схожі на найманців ПВК "Вагнера". Водночас він наголосив, що не недооцінює супротивника.

Вагнерівці, за його словами, "були незручним ворогом... вони вбивали заради вбивства". Командир 57-ї бригади вважає, що українські військові спроможні оточити Бахмут.

"Якщо ми докладемо зусиль, Бахмут можна оточити", – каже полковник Бакулін. Він додав, що, всупереч загальноприйнятій військовій теорії, втрати його підрозділу під час наступу менші, ніж під час оборони міста.

Також Бакулін каже, що рух вперед, хоч і повільний, підвищує бойовий дух, тому "легше переносити втрати".

Як пише BBC, чисельність українських військ на східному фронті вперше відповідає чисельності росіян – близько 160 тисяч. Однак українська артилерія досі поступається російській у кількості.

Як касетні боєприпаси змінять ситуацію на полію бою

У ЗСУ підтвердили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. Полковник Бакулін пояснив, що касетні снаряди потрібні, щоб "завдати максимальної шкоди ворожій піхоті".

Чим більше піхоти загине тут, тим більше запитань буде в їхніх родичів до російського уряду,

– сказав він.

Водночас Бакулін наголосив, що касетні снаряди не є панацеєю і не вирішать всі проблеми України на полі бою. Також він визнав, що касетні снаряди – це спірна зброя. Однак росіяни її застосовують від початку повномасштабного вторгнення.

"Якби росіяни її не застосовували, можливо, совість і нам би не дозволила", – додав командир 57-ї бригади.

Генерал Сирський підтверджує, що американські касетні боєприпаси прибули в Україну й будуть готові до використання протягом кількох днів. Також на позиціях навколо Бахмуту поставлені американські гаубиці M777

Сирський заявив, що повернення Бахмута матиме не лише символічне значення. Місто також має стратегічне значення як ворота до інших ключових міст регіону.

"Наші люди чекають перемог. Їм потрібні хоч невеликі, але перемоги", – резюмував генерал.