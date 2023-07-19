Сырский часто проведывает своих воинов непосредственно на передовой и следит за динамикой боя. В настоящее время украинские войска наступают на Бахмутском направлении.

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Получить быстрые результаты во время нынешнего наступления практически невозможно

Сырский, отвечая на вопрос, хочет ли он отвоевать Бахмут, улыбаясь сказал: "Да, конечно. Стараюсь". Однако генерал-полковник признает, что наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось.

"Мы хотели бы получить быстрые результаты, – объясняет Сырский. – Но это практически невозможно".

Он объяснил, что Россия крепко окопалась, построила оборонительные сооружения и заминировала территорию.

Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы,

– сказал генерал-полковник.

Сырский пользуется огромным уважением в армии

В то же время Сырский назвал одно очевидное преимущество Украины по сравнению с Россией.

"Единство военного руководства и доверие солдат друг к другу – сильная сторона нашей армии", – отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Это резко контрастирует с российской военной иерархией, которая, кажется, страдает от внутренних распрей, а старших офицеров отстраняют от командования.

Генерал Сырский, как пишет BBC, пользуется огромным уважением в армии. Свой авторитет он заработал целеустремленностью, решительностью и хитростью. При этом командующий спит всего четыре с половиной часа в сутки. Единственная релаксация – это ежедневные занятия в тренажерном зале.

Украинские военные изменили ситуацию под Бахмутом

Украина официально заявляет, что во время контрнаступления удалось освободить около 30 квадратных километров территории к югу и северу от Бахмута. Наши военные наступают на северном и южном флангах вокруг Бахмута.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что россияне вскоре окажутся в ловушке в Бахмуте. Но российская артиллерия продолжает бить по украинским позициям всего в 3 километрах от города.

Александр, один из солдат 57-й бригады, рассказал, что ситуация возле Бахмута – "напряженная". Россияне плотно обстреливают украинских военных, в результате чего снаряды разрываются возле окопов.

Если весной Украина теряла свои позиции на Бахмутском направлении, то теперь ситуация изменилась. Полковник Александр Бакулин, командир 57-й бригады, утверждает, что теперь проблемы у россиян.

По словам Бакулина, регулярные российские войска, сейчас воюющие под Бахмутом, не похожи на наемников ЧВК "Вагнера". В то же время, он подчеркнул, что не недооценивает противника.

Вагнеровцы, по его словам, "были неудобным врагом... они убивали ради убийства". Командир 57-й бригады считает, что украинские военные способны оцепить Бахмут.

"Если мы приложим усилия, Бахмут можно окружить", – говорит полковник Бакулин. Он добавил, что, вопреки общепринятой военной теории, потери его подразделения при наступлении меньше, чем во время обороны города.

Также Бакулин говорит, что движение вперед, хоть и медленное, повышает боевой дух, поэтому "легче переносить потери".

Как пишет BBC, численность украинских войск на восточном фронте впервые соответствует численности россиян – около 160 тысяч. Однако украинская артиллерия до сих пор уступает российской в количестве.

Как кассетные боеприпасы изменят ситуацию на поле боя

В ВСУ подтвердили, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США. Полковник Бакулин объяснил, что кассетные снаряды нужны, чтобы "нанести максимальный ущерб вражеской пехоте".

Чем больше пехоты погибнет здесь, тем больше вопросов будет у их родственников к российскому правительству,

– сказал он.

В то же время Бакулин подчеркнул, что кассетные снаряды не панацея и не решат все проблемы Украины на поле боя. Также он признал, что кассетные снаряды – это спорное оружие. Однако россияне его применяют с самого начала полномасштабного вторжения.

"Если бы россияне его не применяли, возможно, совесть и нам бы не разрешила", – добавил командир 57-й бригады.

Генерал Сырский подтверждает, что американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней. Также на позициях вокруг Бахмута поставлены американские гаубицы M777

Сырский заявил, что возвращение Бахмута будет иметь не только символическое значение. Город также имеет стратегическое значение – как ворота к другим ключевым городам региона.

"Наши люди ждут побед. Им нужны хоть небольшие, но победы", – резюмировал генерал.