Сырский также обнародовал видео со своей поездки. По его словам, впереди Силы обороны ждет важная работа.

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Сырский посетил Бахмутское направление

Командующий Сухопутными войсками ВСУ 16 июня приехал на позиции Сил обороны на Бахмутском направлении.

Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. Навестил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия,

– заметил Сырский.

По его словам, враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут и сосредотачивает большие силы на этом направлении.

"Но у нас есть четкая задача – деоккупация наших территорий. Наше преимущество – в качестве, точности и мотивации", – добавил военный.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ выразил благодарность украинским защитникам за качественную работу и продвижение вперед. В частности, он отметил:

3-й ОШБр,

5-й ОШБр,

54-й ОМБр,

57-й ОМПБр,

80-й ОДШБр.

"Впереди важная работа. Враг будет разбит. Слава Украине" – подытожил Сырский.

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