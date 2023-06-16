Сырский также обнародовал видео со своей поездки. По его словам, впереди Силы обороны ждет важная работа.
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Сырский посетил Бахмутское направление
Командующий Сухопутными войсками ВСУ 16 июня приехал на позиции Сил обороны на Бахмутском направлении.
Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. Навестил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия,
– заметил Сырский.
По его словам, враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут и сосредотачивает большие силы на этом направлении.
"Но у нас есть четкая задача – деоккупация наших территорий. Наше преимущество – в качестве, точности и мотивации", – добавил военный.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ выразил благодарность украинским защитникам за качественную работу и продвижение вперед. В частности, он отметил:
- 3-й ОШБр,
- 5-й ОШБр,
- 54-й ОМБр,
- 57-й ОМПБр,
- 80-й ОДШБр.
"Впереди важная работа. Враг будет разбит. Слава Украине" – подытожил Сырский.
Сырский посетил передовую: видео
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Ситуация на Бахмутском направлении: коротко
- ВСУ одновременно проводят и оборонительные, и наступательные операции. В частности, наши воины наступают на Бахмутском направлении.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский недавно сообщил, что россияне перемещают в направление Бахмута наиболее боеспособные части. Оккупанты совмещают эти действия с мощным артиллерийским огнем, а также ударами штурмовой и армейской авиации по позициям ВСУ.
- В Институте изучения войны убеждены, что украинские войска работают над тем, чтобы создать условия, которые позволили бы достичь более широких целей наступления. По словам пресс-секретаря Генштаба ВСУ, успешные наступательные операции украинской армии проходят как на север, так и на северо-запад от Бахмута.