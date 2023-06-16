Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что Силы обороны продолжают выбивать врага из нашей земли.
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На Таврическом направлении ликвидировали 4 роты россиян
Тарнавский рассказал, что за последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1481 огневое задание,
– заметил генерал.
Потери врага убитыми и ранеными составили более 4 рот. Кроме того, Силы обороны уничтожили и повредили 53 единицы военной техники противника, в частности:
- 12 танков,
- 6 единиц БМП,
- 6 ББМ,
- 3 МТЛБ,
- БТР,
- гаубицу 2А65 "Мста-Б",
- 2 БпЛА "Zala",
- автомобильную технику.
Также наши бойцы уничтожили 3 места хранения боеприпасов врага.
"Работаем и двигаемся к победе. Слава Украине!" – подытожил Тарнавский.
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Общие потери России в войне
За более чем год полномасштабного вторжения – с 24 февраля 2022 года – Силы обороны ликвидировали 218,5 тысячи военных так называемой "второй армии мира". Однако стоит заметить, что реальные потери врага могут быть значительно больше, ведь подсчитать "двухсотых" в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.
Также Россия стремительно теряет свою технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, украинские защитники уже испепелили:
- танков – 3 965;
- боевых бронированных машин – 7683;
- артиллерийских систем – 3 812;
- РСЗО – 606;
- средств ПВО – 364;
- самолетов – 314;
- вертолетов – 301;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3357;
- крылатых ракет – 1199;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6519;
- специальной техники – 519.