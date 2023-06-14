Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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ВСУ уничтожили 4 роты россиян

Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти 4 роты,

– отметил генерал.

Кроме того, наши воины уничтожили и повредили 56 единиц вражеской военной техники, в частности:

9 танков,

9 единиц БМП,

2 МТЛБ,

2 гаубицы 2С19 "Мста-С",

4 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",

самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт",

зенитный ракетный комплекс "Стрела-10",

РСЗО "Ураган",

3 комплекса постановки радиоэлектронных помех "Житель",

РЭБ "Поле-2",

БПЛА "Shahed-136",

2 бронеавтомобиля "Тигр".

Также украинским бойцам удалось уничтожить 6 складов с боеприпасами противника.

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