Об этом рассказал 45-летний оккупант Владимир Отрышко из Волгоградской области России. Силы обороны Украины захватили его в плен, сообщает 24 Канал.

Интересно Сидел за убийство и продажу запрещенных веществ: пленный вагнеровец рассказал правду о ЧВК

Россияне должны покинуть территорию Украины

Пленный россиянин рассказал, что во время разговора с женой пришел к мнению, что Россия зря напала на Украину.

Я вот думаю, на**й, и я давно говорил жене, на**й, что эта война ни к чему. Когда меня сюда списали, я тут понял, что это вообще не Украина затеяла войну, а Россия,

– отметил захватчик.

Он обратился к своим собратьям с призывом покинуть территорию Украины.

"Пацаны, уважаемые пацаны, кто служит в мотострелковой бригаде, танковом батальоне, б*я, пацаны, езжайте домой. Это не ваша война, это не ваша. Если кто-то вам насолил, то взрывайте, но поезжайте домой. Командиров убивайте, но езжайте домой, там вас ждут жены, дети, мамки, папки, на**й, а тут – нет", – призвал Владимир Отрышко.

По его словам:

Россия затеяла эту войну, так пусть она и "глушит" ее, как хочет.

Украина – справедливая. Она не начинала войну и защищает свою землю.

"Пацаны, езжайте домой. Если вы не уедете, не отступитесь, на**й, вы такими же будете, как на передовой пацаны, – 30 – 40 человек (погибшие – 24 Канал)... Я видел все это, пацаны. Езжайте домой, пацаны... Что вам там дали, гранатометы или пулеметы, это вас не спасет, пацаны. Кто там, военные, не военные, ФСБ… Пусть они воюют, а вы уезжайте домой", – подытожил оккупант.

Заметьте Жестоко били и на двое суток привязывали к дереву, – пленный оккупант об издевательствах командиров

Захватчик и сам взорвал командиров

Отрышко попал на фронт в Украину благодаря контракту с Минобороны России прямо из тюрьмы. Там он отбывал 14-летнее наказания за убийство.

Оккупант признался, что поплатился командованию за плохое отношение. В один из дней он украл 2 гранаты, которые ночью через трубу забросил в штаб. После этого захватчик ушел спать.

Утром его "собратья" пытались найти виновника взрыва, однако решили, что командиры напились и сами себя взорвали.

Стоит прочесть Возле Бахмута есть успехи, ВСУ освободили Благодатное и Макаровку, – Маляр о ситуации на фронте

Наемники Пригожина воюют с армией России: коротко