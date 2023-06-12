Про це розповів 45-річний окупант Владімір Отришко з Волгоградської області Росії. Сили оборони України захопили його у полон, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни повинні покинути територію України

Полонений росіянин розповів, що під час розмови з дружиною дійшов до думки, що Росія дарма напала на Україну.

Я ось думаю, на**й, і я давно говорив дружині, на**й, що ця війна ні до чого. Коли мене сюди списали, я тут зрозумів, на**й, що це взагалі не Україна затіяла війну, а Росія,

– зазначив загарбник.

Він звернувся до своїх побратимів із закликом покинути територію України.

"Пацани, вельмишановні пацани, хто служить у мотострілецькій бригаді, танковому батальйоні, б*я, пацани, їдьте додому. Це не ваша війна, це не ваша. Якщо хтось вам насолив, то підривайте, але їдьте додому. Командирів вбивайте, але їдьте додому, там на вас чекають дружини, діти, мамки, татки, на**й, а тут – ні", – закликав Владімір Отришко.

За його словами:

Росія затіяла цю війну, то нехай вона і "глушить" її, як хоче.

Україна – справедлива. Вона не починала війну і захищає свою землю.

"Пацани, їдьте додому. Якщо ви не поїдете, не відступитеся, на**й, ви такими ж будете, як на передовій пацани, – 30 – 40 осіб (загиблі – 24 Канал)... Я бачив все це, пацани. Їдьте додому, пацани. Що вам там дали, гранатомети чи кулемети, це вас не врятує, пацани. Їдьте додому, нехай самі воюють, як хочуть, на**й, ці, бл**ь, росіяни. Хто там, військові, не військові, ФСБ… Хай вони воюють, а ви їдьте додому", – підсумував окупант.

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Загарбник і сам підірвав командирів

Отришко потрапив на фронт в Україну завдяки контракту з Міноборони Росії прямісінько із тюрми. Там він відбував 14-річне покарання за вбивство.

Окупант зізнався, що поплатився командуванню за погане ставлення. В один із днів він поцупив 2 гранати, які вночі через трубу закинув у штаб. Після цього загарбник пішов спати.

Зранку його "побратими" намагалися знайти винуватця вибуху, однак врешті вирішили, що командири понапивалися й самі себе підірвали.

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