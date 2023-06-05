Схоже, громадянська війна, що триває безпосередньо на території Росії, дається взнаки ще й на тимчасово окупованих рашистами територіях, як зауважив 24 Канал. Протистояння між різними кланами окупаційних військ дійшло не просто до взаємних звинувачень в інтернеті, але й потроху переходить у цілком силову площину.

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Відповідне відео опублікували воєнні злочинці, які називають себе пресслужбою ПВК "Вагнера".

Путінський гарсон вдався до перестрілок із російськими солдатами

Згідно із записом, що виклали у телеграмі найманці Пригожина, бойовики кишенькової армії вступили у бій не на життя, а на смерть із кадровими російськими військовослужбовцями. Сутичок вагнерівців з іншими окупантами було щонайменше дві. Обидва випадки сталися на бахмутському напрямку.

5 червня 2023-го загарбники зі складу 72 мотострілецької бригади Росії обстріляли та роззброїли групу швидкого реагування пригожинських зеків у той час, коли вони намагалися розмінувати собі шлях для втечі з Бахмута. Протидіяв вагнерівцям навіть сам комбат Роман Веневітін. Наступного дня саме цей підполковник російської армії обстріляв машину "вагнерівців". Однак підлеглі путінського гарсона вступили у бій та захопили офіцера вищої ланки у полон.

Під час допиту Веневітін розповів, що атакував вагнерівців через особисту неприязнь.

Дивіться відео допиту полоненого "вагнерівцями комбрига 72 бригади Росії:

Російський офіцер у полоні зеків-росіян

Окремо треба відзначити, що бій між різними угрупованнями окупантів – то зовсім не нова історія, однак йдеться зовсім не про спробу поділити награбоване чи взяти під контроль певні захоплені території, а про безпосереднє протистояння групи "Вагнера" та кадрових армійців. Коли мобілізовані загарбники, яких приписали до 72 мотострілецької бригади рашистів, були розбиті під Бахмутом, Пригожин вкотре звинуватив міноборони Росії у масовому дезертирстві, а вище командування – у військових провалах країни-бензоколонки.

Втім, зрозуміло, на всі скиглення любителя кувалд у Кремлі аж ніяк не відреагували, а згодом, остаточно впершись у лінію оборони України, Пригожин поспішив оголосити Бахмут захопленим та оголосив про вихід свого "гарматного м'яса" з міста. Втеча вагнерівців відбувалася поступово, а відпускати їх із вщент зруйнованого міста не збиралися й самі росіяни. Аби прорідити лави зеків та найманців, що вижили, за наказом Шойгу, підрозділи ЗС Росії почали встановлювати на шляхах відходу кишенькової армії мінні загородження та засідки. Ймовірно, під час сутички з одним із таких загонів і попав у полон до зеків Роман Веневітін. Чому подібну задачу виконував сам командир бригади, який мав би керувати діями угруповання у штабі, наразі не відомо. Тим не менше, факт полонення такого офіцера яскраво свідчить про те, що пригожинське формування остаточно виходить з-під контролю Кремля.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті