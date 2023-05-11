У своєму свіжому звіті Інститут з вивчення війни зауважив, що ворог має обмежену здатність оборонятися від контратак ЗСУ біля Бахмута. Причиною цього стали проблеми з боєздатністю військ окупантів, а також виснаженість особового складу.

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72-га бригада як символ нікчемності армії Росії

Цей блок звіту присвячений 72-й окремій мотострілецькій бригаді. В Інституті зауважили, що вона – символ багатьох місцевих проблем з формуванням сил, з якими постійно стикаються військові країни-агресорки.

Укладачі звіту ще 7 серпня 2022 року повідомляли, що 72-а окрема мотострілецька бригада формується в Оренбурзькій області. Вона входила до складу 3-го армійського корпусу. Це нове формування, створене у 2022 році. І складається воно здебільшого з добровольців.

Вже у вересні 2022 року Forbes повідомив про розгортання 3-го армійського корпусу у Харківській області. Він зазначив, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині знищив частину корпусу, серед якого була і та сама 72-га бригада.

Тоді ж українські ЗМІ припустили, що її елементи передислокувалися до Миколаївської області. В Інституті зауважили, що не можуть достеменно сказати, куди саме перекинули бригаду. Водночас, кажуть аналітики, дуже ймовірно, що ті елементи бригади, які передислокували під Бахмут, не діють у повному обсязі.

Очевидне залучення російським військовим командуванням елементів формування, яке зазнало двох поразок поспіль, до Бахмутського напрямку разом з уже виснаженими елементами "Вагнера", ймовірно, надає українським військам можливості, які вони можуть використати, обмежившись обмеженими контратаками,

– кажуть у звіті.

Водночас у ньому звертають увагу на російського воєнкора, який посилається на командира з ПВК "Вагнера", що діє у районі Бахмута. Він повідомив, що ймовірний відхід 72-ї бригади – наслідок непорозумінь між командуванням самої бригади та найманцями.

В Інституті кажуть, що проблеми з ситуативним залученням різних виснажених угруповань під Бахмут, а також очевидні збої в управлінні та контролі, ймовірно, стануть на заваді ворогові у цьому районі. Через усе це він може зазнати труднощів у спробах ефективно оборонятися від наших захисників.

Що відомо про втечу 72-ї бригади