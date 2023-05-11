В своем свежем отчете Институт по изучению войны отметил, что враг имеет ограниченную способность защищаться от контратак ВСУ возле Бахмута. Причиной этого стали проблемы с боеспособностью войск оккупантов, а также истощенность личного состава.

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72-я бригада как символ ничтожности армии России

Этот блок отчета посвящен 72-й отдельной мотострелковой бригаде. В Институте отметили, что она – символ многих местных проблем с формированием сил, с которыми постоянно сталкиваются военные страны-агрессора.

Составители отчета еще 7 августа 2022 года сообщали, что 72-я отдельная мотострелковая бригада формируется в Оренбургской области. Она входила в состав 3-го армейского корпуса. Это новое формирование, созданное в 2022 году. И состоит оно по большей части из добровольцев.

Уже в сентябре 2022 года Forbes сообщил о развертывании 3-го армейского корпуса в Харьковской области. Он отметил, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине уничтожило часть корпуса, среди которого была и та же 72-я бригада.

Тогда же украинские СМИ предположили, что ее элементы передислоцировались в Николаевскую область. В Институте отметили, что не могут точно сказать, куда именно перебросили бригаду. В то же время, говорят аналитики, очень вероятно, что те элементы бригады, которые передислоцировали под Бахмут, не действуют в полном объеме.

Очевидное привлечение российским военным командованием элементов формирования, потерпевшего два поражения подряд, на Бахмутское направление вместе с уже истощенными элементами "Вагнера", вероятно, предоставляет украинским войскам возможности, которые они могут использовать, ограничившись ограниченными контратаками,

– говорят в отчете.

В то же время в нем обращают внимание на российского военкора, ссылающегося на командира из ЧВК "Вагнера", действующего в районе Бахмута. Он сообщил, что вероятный уход 72-й бригады – следствие недоразумений между командованием самой бригады и наемниками.

В Институте говорят, что проблемы с ситуативным привлечением различных истощенных группировок под Бахмут, а также очевидные сбои в управлении и контроле, вероятно, помешают врагу в этом районе. Из-за этого он может испытать трудности в попытках эффективно обороняться от наших защитников.

Что известно о бегстве 72-й бригады