Сбежать смогли не все захватчики. Об этом заявил командир тактической группы "Азов", входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, Андрей Белецкий.
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Не все оккупанты из 72 бригады смогли сбежать
Украинские защитники взяли в плен солдат 72 бригады армии России под Бахмутом. 10 мая Андрей Белецкий обнародовал соответствующее видео.
На нем можно увидеть, как командир тактической группы "Азов" разговаривает с пятью оккупантами. Россияне рассказывают, что в плену плохого отношения со стороны защитников Украины они не видели.
Пригожин утверждает, что 72 бригада разбежалась. Как видите, не вся,
– отметил Белецкий.
Смотрите видео с пленными солдатами 72 бригады армии России
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Разгром 72-й бригады армии России: коротко
- Пригожин 9 мая в очередной раз начал истерить из-за катастрофической ситуации в Бахмуте для российских войск. В частности, он сообщил о бегстве с флангов одного из подразделений 72-й бригады минобороны России. Мол, из-за их действий обнажился фронт шириной почти в 2 километра и глубиной 500 метров.
- Главарь ЧВК "Вагнера" заверил, что захватчикам удалось заблокировать этот участок фронта кое-как. Однако это привело к гибели около 500 его наемников.
- В ВСУ подтвердили слова Пригожина, сообщив о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России из-под Бахмута и оставшихся там 500 трупов россиян.
- Позже Андрей Белецкий рассказал детали разгрома захватчиков. По его словам, украинские защитники полностью уничтожили 6 и 8 роты 72-й бригады оккупационной армии. Также бойцы ВСУ разбили бригадную разведку и испепелили большое количество техники.
- Военные 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады показали, как атаковали вражеские позиции под Бахмутом, где находились подразделения 72-й отдельной механизированной бригады России.