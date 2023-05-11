Сбежать смогли не все захватчики. Об этом заявил командир тактической группы "Азов", входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, Андрей Белецкий.

Интересно Фактический разгром: военный обозреватель рассказал о бригаде, на побег которой жаловался Пригожин

Не все оккупанты из 72 бригады смогли сбежать

Украинские защитники взяли в плен солдат 72 бригады армии России под Бахмутом. 10 мая Андрей Белецкий обнародовал соответствующее видео.

На нем можно увидеть, как командир тактической группы "Азов" разговаривает с пятью оккупантами. Россияне рассказывают, что в плену плохого отношения со стороны защитников Украины они не видели.

Пригожин утверждает, что 72 бригада разбежалась. Как видите, не вся,

– отметил Белецкий.

Смотрите видео с пленными солдатами 72 бригады армии России

Стоит прочесть Парад ко "Дню победы" свидетельствует, что потери России больше, чем все думают, – The Telegraph

Разгром 72-й бригады армии России: коротко