Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут, однако враг активно теряет личный состав на этом участке фронта. Вместе с тем командир тактической группы "Азов", входящей в 3-ю ОШБр, Андрей Белецкий рассказал о том, как наши бойцы разгромили подразделение оккупантов.
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Что известно
По словам военного, были полностью уничтожены две роты одного из подразделений захватчиков. Также Россия потеряла в результате этой успешной операции ВСУ в Бахмуте немало техники.
В результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины разгромлены подразделения 72-й бригады России. Фактически полностью уничтожена 6 и 8 роты этой бригады. Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных,
– сказал Белецкий.
Кроме того, он отметил, что понес немалые потери еще и так называемый 3 штурмовой отряд частной военной компании "Вагнера".
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У Пригожина была истерика
- Следует отметить, что большая часть из оккупантов, пытающихся удержаться на Бахмутском направлении, есть членами ЧВК "Вагнера", которым руководит Евгений Пригожин.
- Собственно, главарь террористов не так давно записывал видео, в котором рассказывал, что военные российской армии, которые "должны были бы помогать" частному батальону, прямо-таки сбежали со своих позиций.
- Впоследствии это подтвердили в Генеральном штабе ВСУ, констатировав, что речь идет именно о 72-й бригаде России. Очевидно, именно об этом и говорил Белецкий в своем сообщении.