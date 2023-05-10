Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут, однако враг активно теряет личный состав на этом участке фронта. Вместе с тем командир тактической группы "Азов", входящей в 3-ю ОШБр, Андрей Белецкий рассказал о том, как наши бойцы разгромили подразделение оккупантов.

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Что известно

По словам военного, были полностью уничтожены две роты одного из подразделений захватчиков. Также Россия потеряла в результате этой успешной операции ВСУ в Бахмуте немало техники.

В результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины разгромлены подразделения 72-й бригады России. Фактически полностью уничтожена 6 и 8 роты этой бригады. Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных,

– сказал Белецкий.

Кроме того, он отметил, что понес немалые потери еще и так называемый 3 штурмовой отряд частной военной компании "Вагнера".

Обратите внимание! Защитник констатировал, что штурмовые действия украинские бойцы проводили в полосе шириной в 3 километра и глубиной в 2 километра 600 метров.

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