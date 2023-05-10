Но это далеко не все. Если говорить о потерях с самого начала полномасштабного вторжения, то они поражают еще больше. С 24 февраля 2022 года русское войско сократилось на 196 310 бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать потери в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Читайте также Между двумя огнями: как Украина переосмысливает свою судьбу и роль во Второй мировой

Потери врага в технике

Россияне также потеряли немало техники в войне против Украины. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Кроме того, уничтожили сотни самолетов, вертолетов, а также почти два десятка судов, в том числе крейсер "Москва".

танков – 3 736,

боевых бронированных машин – 7 275,

артиллерийских систем – 3 039,

РСЗО – 555,

средств ПВО – 308,

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 624,

крылатых ракет – 970,

кораблей/катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 974,

специальной техники – 389.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 10 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Если говорить о потерях врага за минувшие сутки, то наши военные уничтожили 2 танка, 18 боевых бронированных машин и 8 артиллерийских систем. Еще у россиян стало на 1 РСЗО и 1 средство ПВО меньше. Кроме того, в металлолом превратили 6 БПЛА оперативно-тактического уровня, 15 крылатых ракет, 5 автомобилей и автоцистерн и одну единицу спецтехники.

В утренней сводке Генштаба от 10 мая отмечалось, что в течение 9 мая авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления личного состава и техники оккупантов. Еще два удара пришлись на зенитно-ракетные комплексы россиян.

Кроме того, за прошедшие сутки удалось сбить 6 российских БПЛА разных типов. Среди них – "Шахеды" иранского производства.

Результативно свою работу проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили пункт управления, 4 района скопления живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы россиян.