78 лет назад антигитлеровская коалиция одержала победу в войне против Германии, хотя Вторая мировая продолжалась до 2 сентября 1945 года. На фоне нынешнего противостояния и российской агрессии 24 Канал напоминает, почему столь важно переосмыслить судьбу Украины в этом глобальном конфликте.

К теме Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель, – Зеленский обратился к украинцам в День памяти

Подмена понятий: почему в России другая периодизация войны

В российской пропаганде нет термина Вторая мировая война. Вместо него используют подмененное понятие "великая отечественная", и таким образом для "русского мира" война продолжалась с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Однако как начальная, так и конечная даты в официальной периодизации отличаются. Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и вторжением на территорию этой страны советских войск через 16 дней. Закончилась она капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года.

Годами под влиянием пропаганды мы использовали советскую, а затем и российскую периодизацию войны. Однако такая подмена понятий не что иное, как желание скрыть свою агрессию и создать культ победы, на котором держится современная Россия.

Почему президент предлагает перенести празднование Дня победы

8 мая Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменении даты празднования Дня победы. Согласно документу, глава государства предлагает отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне не 9 мая, а именно 8. И эта инициатива имеет историческую подоплеку.

Капитуляция Третьего Рейха была подписана 7 мая и вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени. Поэтому в Европе и США днем победы над Германией считают именно 8 мая, а в СССР 9 мая, поскольку капитуляция начала действовать по киевскому и московскому времени уже в полночь 9 мая.

В августе 1939 года комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и глава МИД Третьего Рейха Йоахим фон Риббентроп подписали в Москве так называемый "пакт о ненападении", который мы все знаем как пакт Молотова – Риббентропа. Однако в официальный договор входил также тайный протокол, в котором СССР и Германия делили Восточную Европу на зоны влияния. Эту часть соглашения в российской истории не упоминают вообще, поэтому не удивляйтесь, когда вам придется увидеть реакцию россиян на это.



Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп обмениваются рукопожатием / фото из архивов

Уже 1 сентября Германия начала вторжение в Польшу, и если вы видели обращение Владимира Путина 24 февраля 2022 года, то знайте, что Адольф Гитлер, начиная войну, говорил так же, как кремлевский диктатор. Скорее, это бункерный президент полностью скопировал Гитлера .

. 17 сентября советские войска также вторглись в Польшу, оккупировав Запад Украины и Запад Беларуси. Так произошло разделение польских территорий между двумя тоталитарными режимами. Вот почему сейчас принято говорить, что Вторую мировую войну начали Германия и СССР.

После раздела Польши Германия взялась за Западную Европу, а СССР направил свои усилия на восстановление территории Российской империи. Именно это послужило причиной начала Зимней войны советских войск против Финляндии. Финскому народу тогда удалось сохранить независимость, но при этом страна потеряла часть территорий.

Далее СССР начал захват стран Балтии – в 1940 году оккупированные Латвия, Литва и Эстония в виде ставленников Москвы у власти провозгласили о вхождении в СССР.

Также СССР выдвинул ультиматум Румынии на территорию Бессарабии, считая ее своей. В качестве компенсации за то, что Бессарабия была в составе Румынии, от Бухареста еще требовали Северную Буковину. Румынам не осталось ничего, кроме как согласиться на это, потому что СССР начал военную кампанию, в результате чего Бухарест принял сторону Германии.

То есть, в промежутке с 1939 по 1941 годы Советский Союз начал агрессию против Польши, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии и Румынии, увеличив территорию "красной империи". Однако этого диктатору Иосифу Сталину было мало, так что война с Германией стала лишь вопросом времени.

И это время пришло. Первым ударил Гитлер 22 июня 1941 года. Тогда под бомбежку попала и наша столица, а вот Сталин не поверил в это. Поэтому, к примеру, советская авиация не была поднята в воздух, а войска так и не получили приказа об ответных ударах.



СССР оказался не готов к войне, хотя Сталин годами делал все для того, чтобы подготовиться к ней. Индустриализация, то есть строительство заводов и фабрик, было частью не сработавшего плана. Так началась немецко-советская война. Немецкие войска продвигались катастрофически резвыми темпами. Одним из самых больших поражений советских войск стало сражение за Киев, когда в окружение попали более 600 тысяч солдат.

Но благодаря поддержке антигитлеровской коалиции, американскому ленд-лизу, мобилизации человеческих ресурсов и не в последнюю очередь погодных условий, советская армия смогла остановить продвижение немецких войск, поддерживаемых Венгрией, Румынией и Финляндией. Последние две поддерживали в войне Германию из-за агрессии Советского Союза против них, и обе рассчитывали на возвращение своих территорий.

А дальше уже известна вам история о контрнаступлении советской армии, "освобождении" Украины от нацистов и наступлении на Берлин, которое завершилось капитуляцией Германии и победой над нацизмом.

В СССР было решено удачно воспользоваться нападением Германии для идеологической пропаганды. Нападение Третьего Рейха Москва начала использовать в качестве аргумента того, что никакого сотрудничества с нацистами у Советского Союза не было, хотя даже фото с парада в Бресте в 1941 году, где красуются немецкие и советские генералы, говорят нам о другом.



Совместный немецко-советский парад в Бресте в сентябре 1939 года / архивное фото

Центральным событием войны советская пропаганда сделала именно войну с Германией, превратив победу в ней в крупнейшее достижение СССР, а затем эту тенденцию подхватила Россия.

В Москве пытались сделать все для того, чтобы замести следы своих собственных преступлений, которые совершались в течение 1939–1941 годов. Однако сейчас в Украине говорить о том, что Вторая мировая началась в 1941 году, это то же самое, что сказать, что наша война с Россией началась 24 февраля 2022 года. Это новый этап войны, но не ее начало.

Скорее, чем вы могли бы подумать: когда Украина вступила во Вторую мировую войну

Из-за колоссального влияния пропаганды многие из нас считали, что для нашей страны, которая во время Второй мировой была частью СССР, война началась 22 июня 1941 года с бомбардировок Киева. Еще буквально несколько лет назад официальные должностные лица подкрепляли этот нарратив, публикуя тематические сообщения 22 июня.

Однако это далеко не так. Не вся территория современной Украины была под контролем "красной империи". Потому начнем сначала. И нет, не с 1 сентября 1939 года, а значительно раньше.

Обратите внимание! Гитлер, которого так копирует Путин, годами готовился к войне и создавал все предпосылки для этого. Однако для того, чтобы начинать открытую войну, немецкий диктатор решил проверить способность западного мира реагировать на подобные вызовы, поэтому Берлин выдвинул официальные претензии на Судетскую область Чехословакии, в которой большинство населения составляли немцы.



В 1938 году в Мюнхене премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен (с которым себя сейчас сравнивает экс-канцлер Германии Анлела Меркель), премьер-министр Франции Эдуард Даладье подписали с Адольфом Гитлером и его союзником Бенито Муссолини соглашение о разделе Чехословакии. Судетская область отошла к Третьему Рейху. Кроме того, Чехословакию обязали удовлетворять все территориальные претензии Польши и Венгрии.



Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини в Мюнхене / архивное фото

К чему все это? А очень просто. В составе Чехословакии тогда была нынешняя территория Закарпатья. После соглашения в Мюнхене Будапешт также хотел получить чехословацкие земли, что стало причиной так называемого Венского арбитража – политического решения о передаче части Закарпатья и других земель Чехословакии Венгрии. Тогда под контролем Будапешта оказались такие города, как Ужгород и Мукачево.

Другая часть Закарпатья, как Подкарпатская Русь, оставалась в составе Чехословакии, однако положение края ухудшалось ежедневно, в том числе из-за венгерских демаршей, ведь Будапешт пытался захватить Закарпатье полностью.

Поэтому 15 марта 1939 года в Хусте была провозглашена независимость Карпатской Украины, символами которой стали сине-желтый флаг и "Ще не вмерла України" – в качестве гимна. Государственным языком стал украинский, а президентом был избран Августин Волошин.



Августин Волошин / фото "Карпатская Украина"

Осознавая критичность положения, в тот же день Волошин направил телеграмму лично Гитлеру с просьбой признать Карпатскую Украину и взять ее под протекторат, чтобы предотвратить захват Венгрией, однако в Берлине это обращение проигнорировали, и уже на следующий день Будапешт начал войну, в результате которой Карпатская Украина прекратила сущестоввание и была оккупирована.

Да, март 1939 года не входит в определенный промежуток Второй мировой войны, но для украинского народа это противостояние началось тогда . Следующим на очереди стал Запад Украины.

. Следующим на очереди стал Запад Украины. 17 сентября 1939 года СССР начал вторжение в Польшу, которое позже назовут "золотым сентябрем". По типичному сценарию, в Галиции провели псевдоголосование, по решению которого коммунисты обратились к СССР с просьбой присоединить регион к УССР. Однако, этот период также отличился мародерством советских солдат, репрессиями против местного населения и тому подобным. Например, есть немало свидетельств о том, как во Львове удивлялись советским солдатам и их женам, которых те уже успели привезти в город, ведь для них город Льва был как другой мир.

Следующей от агрессии пострадала современная Черновицкая область. 28 июня 1940 года советские войска вошли на территорию Румынии с целью захвата современной Буковины и территории Молдовы.

Да, были те, кто радовался приходу советской армии, как на Гиличине, так и на Буковине. В основном это были слои, которые страдали от польского или румынского гнета. У людей была надежда, что произойдут изменения к лучшему, ведь не все тогда понимали, что такое СССР. Разве что жители регионов, граничащих с оккупированной Советским Союзом территорией в 1932–1933 годах, ведь тогда люди могли видеть все "прелести" сталинского тоталитаризма.

Дальше уже началась та страница истории, о которой вы, наверное, знаете. 4:00, бомбардировки Киева без объявления войны. Нет, мы не о 24 февраля 2022 года, а о 22 июня 1941 года, но, согласимся, тактика агрессоров не изменилась с тех пор.

Вклад Украины в победу над нацизмом и цена, которую заплатил наш народ

Только в сентябре 1939 года, в боях против немецких захватчиков на стороне Польши, участвовали более 112 тысяч украинцев – 7,8 тысячи из них погибли. Еще во время войны десятки тысяч украинцев воевали против нацистов в составе армий других стран, таких как Канада, Великобритания, США, Франция.

Между тем за время Второй мировой СССР мобилизовал 30 миллионов граждан, 9 миллионов из которых были украинцами. К сожалению, почти половина мобилизованных украинцев погибли в боях.

В общем, суммарные человеческие потери СССР точно оценить невозможно. Почему? Это можно легко увидеть на примере современной России, которая переняла все "лучшие традиции" – абсолютное безразличие командования к живой силе приводит к колоссальным потерям.

В частности, самым ужасным свидетельством этого являются "чернобушлатники". Когда СССР начал наступательные операции, к 1943 году советским войскам удалось вплотную приблизиться к реке Днепр. То есть Левобережье Украины перешло из немецкой оккупации под советскую. Днепр стал серьезным препятствием для советских войск, более того, немецкая сторона была готова к этому, поэтому там оборудовали мощную оборонительную линию.

Тогда советское командование решило прибегнуть к методу, шокировавшему даже немцев. На полевых военкоматах решили набирать так называемых "чернобушлатников" – мужчин, находившихся в немецкой оккупации. Им не выдавали формы и снаряжения, иногда могли выдать разве что автомат. Этих мужчин использовали в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить немецкую артиллерию. То есть немцы использовали свои запасы боеприпасов, чтобы убить почти безоружных и вообще неподготовленных людей, чтобы части регулярной армии продолжили продвижение. Такова была цена битвы за Днепр. По разным оценкам, советская сторона тогда потеряла 1,5 миллиона человек.

То есть, каждая успешная советская операция фактически означала тысячи, сотни тысяч убитых. Поэтому все эти "гуляния" в честь 9 мая не что иное, как танцы на костях. Особого цинизма добавляют лозунги "можем повторить". В Москве за более чем 7 десятков лет мало что изменилось – на человеческие жизни в Кремле как было, так и сейчас безразлично.

Вся территория Украины была полем боевых действий. Сначала, при наступлении немецких войск, а затем при наступлении советских. В результате этих боев были разрушены 700 городов, более 28 тысяч сел, погибли более 5 миллионов гражданских, из которых 1,5 миллиона – жертвы Холокоста. Кроме того, военные потери именно среди украинцев оценивают в около 4 миллиона. Люди гибли как от рук немцев, так и большевиков. 45% от ущерба СССР – это потери Украины.

Сейчас нам не нужно представлять. Мы видим своими глазами, что такое разрушенные города и села, в которых больше нет жизни. Каждый день наша страна прощается с лучшими дочерьми и сыновьями. Каждый день в результате российских обстрелов гибнут гражданские.



Через 80 лет наши города снова уничтожают. Марьинка – пример этого / фото Офиса Президента

Все вышеперечисленные цифры – это цена, которую заплатила Украина и наш народ за победу во Второй мировой войне. Но победила ли Украина? И да, и нет. Мы внесли огромный вклад в победу над нацизмом, но сами остались в оккупации, только советской. Пока Европа восстанавливалась в соответствии с "планом Маршала", который предусматривал экономическую поддержку восстановления пострадавших стран, СССР отказался от этого, поэтому украинцам пришлось отстраивать свои дома собственными силами. По такому принципу восстанавливали и инфраструктуру.

Победа над нацизмом – это миллионы убитых, миллионы раненых, десятки миллионов сломанных судеб украинцев.

Последствия Второй мировой войны для Украины / Инфографика 24 Канала

Кроме того, хотя в 1945 году война и закончилась, на землях Западной Украины шла борьба партизан против СССР. Это повлекло за собой новую волну репрессий, попытки организовать еще один Голодомор, массовые вывозы в Сибирь. Эта борьба продолжалась еще долгие 9 лет.

Да и вообще украинцы страдали от обоих агрессоров. Сначала советские репрессии в УССР, которые называют "Великим террором", затем те же репрессии в Галичине. Далее – уничтожение всех политзаключенных во время немецкого наступления. Их массово казнили, выдумывали самые жестокие методы. Потом украинцы страдали от рук немцев. А потом вернулись большевики, и снова начался террор.

Объединялись не с, а против: украинцы между двух огней

Наибольшей проблемой нашего переосмысления Второй мировой является то, что у Украины тогда не было собственной государственности. Например, Финляндия, Румыния, Польша, страны Балтии или другие государства могут четко определить свою роль и свое место, четко определить героев и предателей и т.д.

К примеру, Латвия, Литва и Эстония не ведут отсчет независимости с 1991 года, а с 1918 года, когда эти страны отделились от России. Период с 1940 по 1991 год они четко определяют как оккупационный.

Польша четко определяет себя как жертву войны, попавшей между двух разделивших ее агрессоров. Кроме того, подавляя сопротивление поляков, немецкая армия полностью разрушила Варшаву.

Как себя определять нам? Мы герои, спасшие мир от нацизма, или жертвы двух тоталитарных режимов? Кто у нас герой, а кто предатель?

Украинский народ, как и вся Восточная Европа, оказался между двух огней. Большинство территории нашей страны уже было оккупировано Советским Союзом 20 лет. Некоторые регионы только попадали в эту оккупацию.

Важнейшие здесь два момента. Первый: украинцы, воевавшие на стороне СССР. Кто они? Если мы говорим о тех, кто в рядах красной армии воевал против Германии, то провокаций не будет – они герои. Они внесли свой вклад в то, чтобы на один кровавый тоталитарный режим стало меньше в мире.

В то же время, историк и ведущий канала "История без мифов" Владлен Мараев в комментарии 24 Каналу отметил, что украинцы, которые участвовали в советских операциях до нападения Германии, то есть с 1939 по 1941 год, все же были на стороне агрессора. Те же, кто участвовал в войне против Германии, уже таковыми не считаются.

В 1941 году украинцы обычно были не на стороне агрессора, потому что Германия напала на Советский Союз, и они участвовали в боях за это государство, хотя оно было бесспорно не родным для многих,

– отметил Мараев.

Второй момент – ОУН и УПА. Это уникальная история, ведь если говорить о Восточной Европе, то страны, скажем, выбирали свою сторону в этом противостоянии зла, пытаясь найти меньшее зло.

Румыния и Финляндия после вторжения СССР и потери собственных территорий решили поддерживать Германию, к примеру. Порабощенные Советским Союзом народы, конечно же, поддерживали СССР. Однако есть страница в нашей истории, как ОУН и УПА. Российская пропаганда создала им образ коллаборантов и нацистов, потому что они воевали на стороне Германии.

Но если разбираться в этой истории подробнее, а не слушать выдумки методичек, то можно понять, что произошло на самом деле. В 1941 году националисты действительно надеялись на поддержку Германии в возрождении Украины как независимого государства. Как в свое время на это надеялся Августин Волошин. Но менее чем через две недели эта история закончилась, поскольку 30 июня ОУН обнародовала Акт провозглашения Украинского Государства, но нацистам это не понравилось, поэтому началось преследование всех причастных к этому.

Так, например, Степан Бандера, которому приписывают почти все грехи мира, оказался в немецком концлагере Заксенгавзен, где он провел более 3 лет. Затем нацисты выпустили его и попытались сделать ОУН-б (бандеровцев) и УПА своими союзниками против Москвы, однако в ответ немцы получили отказ.

Обнародование Акта провозглашения Украинского государства во Львове (отрывок из фильма "Непокоренный"): смотрите видео

То есть, ОУН и УПА стали единственными в Восточной Европе и мире в целом, кому пришлось вести борьбу сразу против двух агрессоров. Кроме того, УПА приходилось сражаться также с польским движением сопротивления. Основная цель, которую декларировали себе воины УПА – подготовка всего необходимого для великого восстания, когда Германия и СССР максимально ослабят друг друга. Однако после победы над нацизмом воинам УПА пришлось вести борьбу против карательных отрядов советских НКВД.

Но сейчас эта история является камнем преткновения в отношениях с Польшей. Из-за полномасштабного российского вторжения об этом вспоминают реже, однако следует понимать, что после нашей победы снова возникнут такие исторические стычки с Польшей.

Историк Владлен Мараев убежден, что ОУН и УПА нужно воспринимать как национально-освободительное движение, ведь та цель, которую они декларировали себе, хоть и была воплощена десятилетиями позже, но все же это доказывает, что их идеи были актуальны и нужны. Кроме того, такие освободительные движения существовали и во многих других странах. Что касается конфликтов с Польшей, то Мараев отметил, что поляки могут критиковать ОУН и УПА так же, как мы можем критиковать польские движения.

Остальные государства могут иметь свой взгляд и свою точку зрения. Это их право. Мы также можем иметь другую точку зрения на события, которые происходили, скажем, в Польше или у других соседей. Но никто не имеет права нам указывать, как именно нам трактовать свою историю и как ее переосмысливать,

– подчеркнул историк.

Нет черного и белого: как нам теперь смотреть на события Второй мировой

Годами СССР, а потом уже и Россия создавали массу мифов о Второй мировой, сделав эту победу не только сакральной в своей истории, но и превратив ее в элемент пропаганды.

Все эти майские "победобесия" – это жалкое зрелище, когда в Москве, как минимум до полномасштабного вторжения в Украину, пытались "играть мышцами" и демонстрировать лучшее оружие на Красной площади под лозунги "можем повторить". Повторить что? Миллионы убитых, тысячи разрушенных городов и десятки тысяч сожженных сел?

Россия пытается утвердить свое величие за счет победы во Второй мировой, мол: "Вот какие мы сильные, если мы это смогли". Только вот в Кремле сейчас забывают о том, кто, как и когда помогал Красной армии.

Годами российская пропаганда была очень распространена в Украине. К несчастью. В Москве создали немало пропагандистских нарративов о войне, которые до сих пор использует вражеская пропаганда.

И едва ли не самый популярный – территория Украины. По итогам Второй мировой войны территория УССР выросла и утвердилась почти в современных границах, за исключением Крыма. Тогда в состав УССР в результате агрессии против Польши и Румынии вошел Запад Украины и часть Бессарабии. Также после завершения войны было присоединено Закарпатье.

Поэтому такие пропагандисты, как Антон Красовский и ему подобные, любят обвинять в том, что украинцы якобы должны быть благодарны Сталину за "подаренные" земли.



Советские войска заходят во Львов в сентябре 1939 года / архивное фото

Но так ли это? Действительно, после Второй мировой большинство земель, которые населяли украинцы, оказались в составе одного государства. Но была ли это цель советского руководства? Скорее, это был один из инструментов для оккупации.

Земли Галичины и Волыни, которые СССР захватил в 1939 году, нужны были Москве как месторождения нефти. Если точнее, то Сталину не нужны были украинцы, а 4 тысяч нефтяных скважин, которые он в итоге и получил. Факт проживания украинцев на этих землях несколько упростил захват, который декларировали как воссоединение.

С Буковиной СССР провернул такой же сценарий. Воспользовавшись тем, что украинцы проживали на этих землях, Советский Союз заставил Румынию отдать Северную Буковину в качестве компенсации за Бессарабию, которую также забрали советские войска. Захват этих земель позволил Москве оказывать давление на нефтерождения Румынии.

Закарпатье, которое вошло в состав СССР позже, Сталин планировал использовать в качестве плацдарма для новой войны. Причина – географическое расположение за Карпатскими горами, которые могли стать надежным валом.

То есть, Сталин вовсе не планировал "объединять Украину", а использовал этот мотив только для того, чтобы получить нужные территории для совсем других целей.

Дальше уже привычны тезисы о том, что Россия якобы могла победить сама. По итогам Второй мировой, победители войны согласились на то, чтобы Украинская ССР и Белорусская ССР, как наиболее пострадавшие от войны, стали соучредителями ООН. Да, Сталин опять же действовал в своих интересах, чтобы получить еще два голоса в ООН, но согласились бы США, Великобритания и Франция на такой шаг, если бы не вклад украинского народа и цена, которую мы заплатили за победу над нацизмом?

И последнее, но едва ли не самое важное. Из-за культа победы во Второй мировой Россия сейчас использует понятия "нацизм" и "фашизм" для пропаганды против Украины, хотя иногда не слишком корректно, ведь фашизм – итальянская идеология. С помощью этого культа пропаганда пытается убедить россиян в необходимости уничтожения Украины, приравнивая нас к тем же нацистам. Это нужно Москве для увеличения ненависти к нам и для укрепления тезиса "можем повторить".

Так что, если подытожить, то выводы такие:

Украина – победитель в войне с нацизмом, но после войны оставалась в советской оккупации, поэтому победа не была полной;

Наша страна во время войны оказалась между двух огней тоталитарных режимов;

Украинцы, сражавшиеся против Третьего Рейха в составе красной армии – герои.

Сталин не "подарил" нам земли, которые присоединили к СССР, они требовались диктатору для других целей.

Победа СССР в войне – это цена миллионов жизней, к которым советское командование относилось безразлично, так как и российские генералы относятся к жизням оккупантов.

Для противодействия пропаганде мы должны обсуждать сложные вопросы. Это нужно для понимания и осмысления. Мы не можем вычеркнуть из нашей истории те события и не имеем права забывать о них, но необходимо оторваться от советской и российской трактовки. Война – трагедия. Такой трагедией была Вторая мировая, такова и российско-украинская война. Поэтому день окончания этапа войны в виде победы над нацизмом – это не праздник. Это день памяти. Это день поминовения всех погибших.