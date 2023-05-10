С первых месяцев полномасштабного вторжения наемники из "Вагнера" совершают преступления на территории нашего государства, а по меньшей мере с лета прошлого года – не теряют надежды взять Бахмут на Донетчине. Поэтому неудивительно, что в Европе взялись за то, чтобы правильно идентифицировать эту организацию.

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Единогласное решение

Как известно, за признание ЧВК террористической проголосовал 331 депутат парламента Франции. Произошло это при присутствии в зале главного законодательного органа страны посла Украины Владимира Омельченко и главы МИД Франции Катрин Колонны.

Уверены, следующим шагом станет признание России государством-террористом. Работаем над этим с нашими французскими партнерами,

– подчеркнули впоследствии в украинском посольстве.

Также это прокомментировал народный депутат украинского парламента Максим Бужанский. По его словам, все лица, имеющие к этому ЧВК отношения, "попав в руки французов где-то в очередной Африке", будут идентифицироваться как члены террористической организации.

Независимо от обстоятельств, при которых они были задержаны. Даже если билет на междугородного осла будут покупать в пустыне Сахара,

– говорится в сообщении.

Великобритания на пути

В издании The Times констатировали, что Великобритания также готова официально признать батальон "Вагнера" террористической организацией, чтобы таким образом усилить давление на Россию.

В источнике говорится, что этот запрет будет предусматривать уголовную ответственность за принадлежность к ЧВК, посещение собрания батальона и даже поощрение его поддержки или ношение логотипа "Вагнера" публично.

Фактически это решение поставит частную компанию на одну ступень с такими группами, как Исламское государство (ИГИЛ) и Аль-Каида.

Кроме того, отметим, что у вагнеровцев все больше проблем на Бахмутском направлении. Главарь террористов Пригожин часто жалуется на то, что якобы у его батальона "нет снарядов", однако в ВСУ уверены, что проблема там скорее с личным составом. А точнее – его нехваткой.