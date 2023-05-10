Во вторник, 9 мая, во враждебном государстве проводились "торжества" – Красной площадью даже проехался один танк. В то же время лидер "Вагнера" Евгений Пригожин воспользовался "праздником", высмеяв Путина и подверг сомнению его высказывания.

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У Пригожина проблемы

Главарь окупантов записал ролик, в котором в очередной раз жаловался на якобы "дефицит боеприпасов" и вспомнил о "счастливом дедушке", который "думает, что он хорош".

Однако этот "дед", по словам Пригожина, на самом деле "полный мудак". Стоит сказать, что он так и не уточнил, о ком именно идет речь, однако, очевидно, – о Путине, которого называют "бункерным дедом".

Пригожин нападал на других российских высокопоставленных чиновников и офицеров по именам, но не делал этого по отношению к Путину. Все же раньше он пытался повышать авторитет Путина с помощью подобных риторических трюков,

– отметили в Институте изучения войны.

Кроме того, там привели другое заявление главаря вагнеровцев относительно того, что его ЧВК не будет выходить из Бахмута 10 мая, хотя об этом заявлял сам Пригожин еще 5 мая.

Собственно, тогда один из лидеров захватчиков говорил о том, что его наемники столкнулись со "снарядным голодом" и минобороны России должно решить эту проблему.

Обратите внимание! В Вооруженных Силах неоднократно отмечали, что с боеприпасами у врага все хорошо и заявления Пригожина – это скорее цирк. В частности, пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил о том, что в распоряжении у оккупантов достаточно снарядов, а теоретической причиной, почему захватчики могли бы сдать позиции, являются проблемы с нехваткой личного состава.

Следует сказать, что оборонное ведомство, по словам самого террориста, дало вагнеровцам лишь малую часть из нужного оружия. Однако это не помешало ему забрать слова об уходе.

Неспособность Пригожина выполнить свою угрозу выхода 5 мая указывает на то, что он осознает свою зависимость от российского минобороны. Пригожин пытался шантажом заставить российское МО изменить приоритет наступления на Бахмут, чтобы он мог самостоятельно претендовать на победу в городе,

– говорится в анализе ISW.

Вероятно, Пригожин ожидал, что минобороны враждебного государства полностью выполнит его требования, но, очевидно, со временем понял, что не может выполнить свой же ультиматум.

Кроме того, аналитики убеждены, что главарь ЧВК возлагал немалые надежды на Суровикина в вопросе влияния на военное руководство России, однако тот ничего не смог сделать.

Пригожин также обвинял в больших потерях и медленных темпах продвижения в Бахмуте другие российские формирования, чтобы представить "Вагнера" как единственную действующую в этом районе компетентную силу,

– подчеркнули эксперты.

Собственно, лидер вагнеровцев негативно высказывался о:

72-ой мотострелковой бригаде 3-го армейского корпуса;

российском батальоне "Поток", что связанный с "Газпромом".

По словам оккупанта, эти военные формирования прямо-таки сбежали со своих позиций. Также отметим, что Пригожин называл минобороны России "министерством драматургии".

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Вспомним напоследок заявления лётчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана. Как он констатировал, украинская армия заставила захватчиков убегать с некоторых позиций под Бахмутом.

Также Свитан подчеркнул, что в районе Бахмута и особенно по флангам со стороны Константиновки и Северска у врага нет хорошей линии обороны.