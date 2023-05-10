У вівторок, 9 травня, у ворожій державі проводилися "урочистості" – Красною площею навіть проїхався один танк. Водночас лідер "Вагнера" Євгеній Пригожин скористався "святом", висміявши Путіна та поставивши під сумнів його висловлювання.

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У Пригожина проблеми

Ватажок окупантів записав ролик, у якому вкотре скаржився на нібито "дефіцит боєприпасів" і згадав про "щасливого дідуся", який "думає, що він хороший".

Однак цей "дід", за словами Пригожина, насправді "повний мудак". Варто сказати, що він так і не уточнив, про кого саме йдеться, однак, вочевидь, – про Путіна, якого називають "бункерним дідом".

Пригожин нападав на інших російських високопоставлених чиновників і офіцерів по іменах, але не робив цього стосовно Путіна. Все ж раніше він намагався підвищувати авторитет Путіна за допомогою подібних риторичних трюків,

– зазначили в Інституті вивчення війни.

Окрім того, там навели іншу заяву ватажка вагнерівців стосовно того, що його ПВК не виходитиме з Бахмута 10 травня, – хоча про це заявляв сам Пригожин ще 5 травня.

Власне, тоді один з лідерів загарбників говорив про те, що його найманці стикнулись зі "снарядним голодом" та міноборони Росії має розв'язати цю проблему.

Зверніть увагу! В Збройних Силах неодноразово наголошували, що з боєприпаси у ворога все добре та заяви Пригожина – це радше цирк. Зокрема, речник Східного угрупування військ Сергій Череватий казав про те, що в розпорядженні в окупантів достатньо снарядів, а теоретичною причиною, чому загарбники могли б здати позиції є проблеми з нестачею особового складу.

Слід сказати, що оборонне відомство, за словами самого ж терориста, дало вагнерівцям лише малу частину з потрібної зброї. Однак це не завадило йому забрати слова про відхід.

Нездатність Пригожина виконати свою погрозу про вихід 5 травня вказує на те, що він усвідомлює свою залежність від російського міноборони. Пригожин намагався шантажем змусити російське МО змінити пріоритет наступу на Бахмут, щоб він міг самостійно претендувати на перемогу в місті,

– йдеться в аналізі ISW.

Ймовірно, Пригожин очікував, що міноборони ворожої держави повністю виконає його вимоги, але, вочевидь, згодом зрозумів, що не може виконати свій же ультиматум.

Окрім того, аналітики переконані, що ватажок ПВК покладав чималі надії на Суровікіна у питанні впливу на військове керівництво Росії, однак той нічого не зміг зробити.

Пригожин також звинувачував у великих втратах і повільних темпах просування в Бахмуті інші російські формування, аби представити "Вагнера" як єдину компетентну силу, що діє в цьому районі,

– наголосили експерти.

Власне, лідер вагнерівців негативно висловлювався про:

72-у мотострілецьку бригаду 3-го армійського корпусу;

російський батальйон "Поток", який пов'язаний з "Газпромом".

За словами окупанта, ці військові формування просто-таки втекли зі своїх позицій. Також зазначимо, що Пригожин називав міноборони Росії "міністерством драматургії".

До теми Пригожин пожалівся, що з позицій в Бахмуті втекли російські війська: у ЗСУ підтвердили

Згадаємо наостанок заяви льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана. Як він констатував, українська армія змусила загарбників тікати з деяких позицій під Бахмутом.

Також Світан наголосив, що в районі Бахмута й особливо по флангах зі сторони Костянтинівки та Сіверська у ворога немає хорошої лінії оборони.