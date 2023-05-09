Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, якщо фланги окупаційних військ знищать ЗСУ, тоді росіяни потраплять в оточення.

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Успіхи ЗСУ в Бахмуті

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин заявив, що регулярні війська Росії начебто втікають з позицій з-під Бахмута й відповідно оголюють фланги вагнерівцям. Такі заяви "кухаря Путіна", на диво, є правдивими.

Є декілька ділянок, на яких українські війська з допомогою артилерії, змусили росіян відійти з позицій. В районі Бахмута й особливо по флангах зі сторони Костянтинівки та Сіверська у росіян немає хорошої лінії оборони. Тому, звісно, коли завдають потужних ударів з артилерії, а саме так зараз працюють ЗСУ, то деякі роти та батальйони відходять з позицій, справді оголюючи фланги,

– розповів Роман Світан.

Українські військові можуть не заходити на ці позиції, але сам некерований відхід уже спричиняє "легкий мандраж" у росіян, які перебувають всередині міста. Вони усвідомлюють, що якщо українські війська справді підуть в наступальні дії по флангах, то все бахмутсько-соледарське угруповання опиниться в оточенні.

"Вони прекрасно розуміють, що з ними ніхто довго возитись не буде. Кількість сил та засобів, які зараз перебувають від Костянтинівки до Сіверська, є набагато більшою того угруповання, яке зараз працює в районі Бахмута", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Цими силами та засобами відповідно керуватимуть місцеві українські командири, які уповноважені виконувати такого роду завдання.

Роман Світан про успіхи ЗСУ в Бахмуті: дивіться відео

Росіяни хочуть просунутись, але їх знищують

Останніми днями перед сакральним для росіян 9 травня окупанти відчайдушно намагались штурмувати Бахмут, зокрема обстрілювали місто фосфорними боєприпасами. Втім свій дедлайн по захопленню міста вагнерівці прострочили. Цілком можливо, що російські військові можуть відмовитись від ідеї повного контролю над Бахмутом.

Річ у тім, що оборонятись в Бахмуті росіянам буде дуже важко. Вони його зруйнували повністю, це фактично розбитий укріпрайон. Росіяни прикривають вночі тепловим екраном, "запальничками", від наших снайперів і систем прицілювання. Їхні війська можуть перебігатись лише вночі з прикриттям таких екранів,

– пояснив Світан.

Під прикриттям цих екранів окупанти намагались просунутись на деяких позиціях, але були знищені. В цей час під прикриттям такого ж екрану українські військові почали деякі наступальні дії в самому Бахмуті.

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