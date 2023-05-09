Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, если ВСУ уничтожат фланги оккупационных войск, тогда россияне попадут в окружение.

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Успехи ВСУ в Бахмуте

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярные войска России якобы убегают с позиций из-под Бахмута и соответственно обнажают фланги вагнеровцам. Такие заявления "повара Путина", на удивление, правдивы.

Есть несколько участков, на которых украинские войска с помощью артиллерии заставили россиян отойти с позиций. В районе Бахмута и особенно по флангам со стороны Константиновки и Северска у россиян нет хорошей линии обороны. Поэтому, конечно, когда наносят мощные удары из артиллерии, а именно так сейчас работают ВСУ, некоторые роты и батальоны отходят с позиций, действительно обнажая фланги,

– рассказал Роман Свитан.

Украинские военные могут не заходить на эти позиции, но сам неуправляемый отход уже влечет за собой "легкий мандраж" у россиян, находящихся внутри города. Они отдают себе отчет, что если украинские войска действительно пойдут в наступательные действия по флангам, то вся бахмутско-соледарская группировка окажется в окружении.

"Они прекрасно понимают, что с ними никто долго возиться не будет. Количество сил и средств, которые сейчас находятся от Константиновки до Северска, намного больше той группировки, что сейчас работает в районе Бахмута", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Этими силами и средствами будут соответственно руководить местные украинские командиры, которые уполномочены выполнять такого рода задачи.

Роман Свитан об успехах ВСУ в Бахмуте: смотрите видео

Россияне хотят продвинуться, но их уничтожают

В последние дни перед сакральным для россиян 9 мая оккупанты отчаянно пытались штурмовать Бахмут, в том числе обстреливали город фосфорными боеприпасами. Впрочем, свой дедлайн по захвату города вагнеровцы просрочили. Вполне возможно, что российские военные могут отказаться от идеи полного контроля над Бахмутом.

Дело в том, что обороняться в Бахмуте россиянам будет очень трудно. Они его разрушили полностью, это фактически разбитый укрепрайон. Россияне прикрывают ночью тепловым экраном, "зажигалками", от наших снайперов и систем прицеливания. Их войска могут проходить только ночью с прикрытием таких экранов,

– объяснил Свитан.

Под прикрытием этих экранов оккупанты пытались продвинуться на некоторых позициях, но были уничтожены. В то время под прикрытием такого же экрана украинские военные начали некоторые наступательные действия в самом Бахмуте.

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