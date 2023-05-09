В храме правили службы священники УПЦ (МП). Сегодня, 9 мая, вагнеровцы выпустили по церкви не менее двух десятков снарядов из танка. В сети распространили видео горящей святыни, информирует 24 Канал.

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На распространенных кадрах видно, как пожар охватил купол храма, а затем огонь до фона уничтожил религиозное сооружение. Остались стоять только пристройки и колокольня, но с поврежденными крышами.



Храм полностью уничтожен / Фото из телеграм-каналов

Свято-Благовещенский храм уже попадал под обстрелы врага в конце октября 2022 года, тогда повреждения получила его колокольня.

Свято-Благовещенский храм в огне: видео

Что известно о церкви

На сайте УПЦ указано, что Благовещенский храм Горловской епархии в Бахмуте закончили строить 17 октября 2010 года. Здание имело высоту 29 метров.



Вот так храм выглядел до того, как в Бахмут вошли россияне / Фото с сайта УПЦ

Харьковские мастера выполнили для храма деревянный резной иконостас и покрыли его сусальным золотом. Внутри храм расписали в византийском стиле мастера из Краматорска. При церкви работала детская воскресная школа. Благовещенский храм освятили в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы в память о церкви XIX века в Бахмуте, разрушенной коммунистами.